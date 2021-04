El Gobierno presentó el Curso de Emprendedores Sustentables

Lunes, 12 de abril de 2021

Comenzará el martes 20 de este mes vía ZOOM y dotará de herramientas a quienes tengan una idea de negocio relacionada al reciclaje o actividades eco-friendly.







Con el objetivo de desarrollar la gestión de residuos sólidos urbanos y reducir la contaminación ambiental, la Provincia presentó este lunes el Curso de Emprendedores Sustentables. El mismo dotará de herramientas y técnicas a quienes tengan una idea de negocio –en curso o no- relacionada al reciclaje o actividades eco-friendly. Comenzará el 20 de abril y se dictará los martes a las 18 a través de la plataforma virtual ZOOM. Las inscripciones aún permanecen abiertas.



El curso es una iniciativa del Ministerio de Coordinación a través de su unidad GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) y contará con la colaboración de la Universidad Nacional de Nordeste y la Fundación Manos Verdes. La presentación tuvo lugar en el edificio del mencionado Ministerio con la presencia de su titular, Horacio Ortega, directivos de la UNNE y referentes locales ambientalistas y emprendedores.



“La idea es que los emprendedores que trabajen con reciclado y rubros por el estilo puedan mejorar sus productos y aumentar su comercialización”, declaró el ministro Ortega, señalando lo conveniente de reducir el impacto ambiental e incentivar la economía al mismo tiempo.



Con más de 120 inscriptos de toda la provincia, el curso está destinado a correntinos mayores de 18 años y no tiene costo alguno. Los interesados aún pueden anotarse entrando al siguiente link: https://bit.ly/3m3vxk4



Bajo la modalidad online, se combinará la teoría y la práctica. En cada módulo los expertos expondrán el tema correspondiente y, además, se realizarán diversas actividades, en forma paralela, como análisis de casos, búsqueda de información en la web, elaboración de una propuesta etc. También se proyectarán videos relacionados al tema de cada tema para que los estudiantes elaboren sus comentarios como dinámica grupal. Se deberá realizar una tarea por módulo y hacia el fin de la capacitación se deberá desarrollar un proyecto final de un emprendimiento real o realizable.



Módulos del curso:



MÓDULO I: Introducción a la problemática, conceptos de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Políticas Ambientales



MÓDULO II: Problemática de los residuos, concepto de la Economía Circular y la Economía Lineal, Consumo Responsable



MÓDULO III: Introducción al diseño sustentable con utilización de diferentes materiales reciclados. Los residuos como materiales y recursos.



MÓDULO IV: Inicio de nuevos negocios. Innovación. Principales herramientas de gestión. Herramientas legales y de financiamiento. Nuevos canales de comercialización.



MÓDULO V: Marketing, Comunicación y Ventas



MÓDULO VI: Modelo de ingresos y egresos, gestión económico-financiera



MÓDULO VII: Plan de negocios