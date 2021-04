Asesinato de Báez Sosa: sobreseyeron a Alejo Milanesi

Jueves, 08 de abril de 2021

El rugbier Alejo Milanesi, de 19 años, fue sobreseído por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores en la causa por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, a principios de 2020.



Milanesi no estaba entre los 8 imputados que, en noviembre pasado, la fiscal Verónica Zamboni había pedido enviar a juicio oral. El abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, había solicitado que las pruebas contra Milanesi se analizaran en el debate oral, pero la Cámara desestimó el pedido y lo sobreseyó.





La decisión la tomaron los jueces Fernando Sotelo, Susana Miriam Darling Yaltone y Luis Felipe Defelitto, en una votación dividida. Milanesi, al igual que Juan Pedro Guarino, el décimo rugbier implicado en el caso, gozaba del beneficio de la excarcelación desde febrero del año pasado. En el caso de Milanesi tanto la fiscal general Diego Escoda como la fiscal Zamboni habían considerado desde el primer mes de investigación que no había "elementos, ni méritos suficientes para mantenerlo en prisión", algo que ratificaron en la elevación a juicio de noviembre.





Burlando, en cambio, señaló que las pruebas presentadas no acreditaban que Milanesi no había participado del crimen y que correspondía que su situación fuera "evaluada con la amplitud del debate oral". El juez de Garantías David Mancinelli rechazó el pedido del abogado de la familia de Báez Sosa, lo que llevó el pedido de sobreseimiento a la Cámara, que ahora revocó la decisión del juez de primera instancia.



Milanesi no había sido reconocido en ninguna de las rondas de testigos ni hubo elementos que lo involucraran en el crimen durante los diez meses de investigación en el que se analizaron testimonios y cámaras de video de la noche del crimen. Lo que relacionaba al joven con el hecho era haber compartido el departamento con el resto de los imputados.





Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Luciano Pertossi son los ochos rugbiers del club Náutico Arsenal Zárate que permanencen detenidos a la espera del juicio oral en Alcaldía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, bajo el cargo de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".