Valdés entregó viviendas e inauguró infraestructura urbana en el barrio La Chola Jueves, 08 de abril de 2021 Emocionado y dirigiéndose a los flamantes adjudicatarios, el mandatario expreso que "estas son las obras que no pueden esperar, que nos llenan de alegría " y se comprometió a seguir trabajando para transformar a la ciudad, con énfasis en los barrios más carenciados.



El gobernador Gustavo Valdés procedió a dejar inauguradas 14 viviendas y la primera etapa de obras de infraestructura urbana en el barrio “La Chola”, que se ejecutaron a través del Plan Provincial de Hábitat que lleva adelante el Instituto de Viviendas de Corrientes, como parte del Programa de Urbanización Integral de Barrios Populares.



Embargado por la emoción, Valdés compartió durante el acto de entrega la felicidad junto a las familias adjudicatarias, por contar a partir de ahora con techo propio y obras que sustancialmente mejoran la calidad de vida de la gente. Además, ratificó el compromiso junto al intendente Eduardo Tassano, de seguir mejorando con obras no solo el barrio La Chola, sino otras zonas postergadas de la Capital.



“En un gran día para los vecinos del barrio La Chola, inauguramos las primeras 14 viviendas de las 31 que están proyectadas en este populoso sector de la Capital. Aquí, hasta 2018, hubo un asentamiento, por lo que cada casa es un símbolo del progreso de las familias”, señaló en su cuenta de twitter el mandatario, enfatizando que “gracias a nuestro programa de Urbanización Integral de Barrios Populares, realizamos obras complementarias que, en conjunto, benefician a 400 familias: nuevas calles y veredas así como el tendido de las redes de desagües, cloacas, agua potable y alumbrado público LED”.



“Así, en una demostración de que la política como herramienta transformadora promueve el progreso, favorecemos el acceso a un techo digno a más correntinos, convirtiéndolos en titulares de nuevos derechos. Junto a la municipalidad de Corrientes desarrollamos la ciudad”, puso de relieve Valdés.



Cabe señalar que en el año 2016, el Gobierno de la provincia de Corrientes, realizó en forma preliminar el relevamiento socio -habitacional, del proyecto de urbanización en el sector denominado "Asentamiento la Chola”, ubicado entre las calles Av. Iberá, Padre cura Brochero, Federico Leloir y Av. Igarzábal.



Luego de concretado el estudio y atendiendo a las demandas de las familias de la zona, La Provincia puso en marcha con fondos propios, las obras que hoy son una realidad y que consistieron en 1360 metros de red de agua potable y 1529 metros de cloaca, 1100 metros de cordón cuneta, 370 metros de desagües pluviales, 225 metros de veredas municipales. En cuanto al montaje del tendido eléctrico abarca 1500 metros de tendido de media tensión, 298 metros de tendido de baja tensión y la colocación de tres subestaciones transformadoras.



De la misma manera, el proyecto contempla la construcción de 31 viviendas destinadas a la reubicación de familias que actualmente se encuentran ubicadas sobre traza de calles Gato y Mancha, Hortensia Quijano y peatonales internas.



En el acto de hoy se entregaron las primeras 14 viviendas, a la vez que se encuentran en ejecución otras 6, las que una vez concluidas serán inmediatamente otorgadas a más familias del Asentamiento.



Al comenzar el acto, el padre Raúl Alcorta, cura de la Parroquia del Barrio San Roque, tuvo a su cargo la bendición de las llaves y carpetas de las flamantes viviendas. Posteriormente, la vecina Cecilia Ayala, una de las beneficiadas, dio la bienvenida a las autoridades y agradeció al gobernador Gustavo Valdés -en representación de las 14 familias adjudicatarias- por “estas obras tan necesarias y largamente anheladas”.



Luego, Susana López y Natalia Maglier, vecinas del barrio le obsequiaron al titular del Ejecutivo la imagen de la Virgen de Itatí, como muestra de agradecimiento por las obras ejecutadas.



Gobernador Valdés



“Mucho tiempo caminamos por estos lugares de la ciudad y veíamos las falencias que tenían, sintiendo impotencia por no poder transformarlos”, comenzó diciendo el gobernador, señalando que también en barrios como Laguna Seca, La Olla y La Chola había serios problemas de inundaciones.



“En las lluvias, caminábamos junto a los vecinos mientras flotaban todas sus cosas, y no solo eso, sino también los líquidos cloacales”, continuó Valdés, expresando sus palabras con mucha emoción y con lágrimas en los ojos, bajo la atenta mirada de las familias adjudicatarias. “Estas son las obras que no pueden esperar, que nos llenan de alegría a todos”, continuó afirmando.



Anunció además que se seguirá trabajando en la zona con desagües, ripio, cordón cuneta, iluminación, siempre articulando las obras con el municipio capitalino.



Asimismo, el gobernador anunció que obras similares de infraestructura y hábitat estarán dirigidas a otro barrio postergado y populoso como lo es el Río Paraná, que “va aumentando su población y con ello sus necesidades más básicas”.



En este sentido, comentó respecto a ese barrio que ya es una realidad una primera etapa de viviendas para las familias del lugar. “A los que están inscriptos les decimos que no se preocupen, que van a recibir sus viviendas, pedimos un poco de paciencia nada, que vamos a estar siempre donde más lo necesiten”, cerró expresando el titular del ejecutivo provincial.



Interventor del INVICO



Por su parte, el interventor del INVICO, Julio Veglia, dijo que “es una satisfacción llegar a este momento con la entrega de 14 viviendas, que en realidad es una parte inicial de inauguraciones y obras, que incluyen la urbanización integral del barrio”.



Asimismo, el funcionario detalló que esta es una primera etapa que abarcó la construcción de 15 cuadras de cloacas, energía eléctrica, redes, servicios básicos, cordón cuneta, veredas y aperturas de calles, entre otros.



“Este programa apunta a la organización de barrios populares y se enmarca dentro de nuestro Plan Provincial de Hábitat”, informó el interventor y agregó que “estamos cumpliendo con unos de los ejes que el Gobernador definió como relevante en su gestión, que es la inclusión social”.



Emilio Lanari



En tanto, el viceintendente de la Ciudad de Corrientes, Emilio Lanari, manifestó que “cuando comenzamos a diagramar desde la Municipalidad, comenzamos a transformar el barrio, al igual que la ciudad entera, mediante un plan de urbanización”.



Y recalcó que “Corrientes dejó de ser un lugar carenciado, y junto al Gobernador Valdés y a Eduardo Tassano estamos transformando la Ciudad”.



Vale señalar que finalizado el acto, tuvo lugar el tradicional corte de cintas y recorrida por las flamantes unidades habitacionales.



Presencias



Acompañaron en la oportunidad al gobernador Valdés; el vice intendente de Corrientes, Emilio Lanari; ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, el interventor del INVICO, Julio Veglia y autoridades de dicho organismo, legisladores nacionales y provinciales, concejales, funcionarios comunales, adjudicatarios, vecinos y familias.