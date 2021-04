El Correo no atenderá mañana por el Día del Trabajador Telepostal Martes, 06 de abril de 2021 El Correo Argentino no atenderá mañana por conmemorar el Día del Trabajador Telepostal. Por ello, las oficinas ubicadas en San Juan y San Martín permanecerán cerradas.



El 7 de abril se celebra como cada año el Día del Trabajador Telepostal en Argentina, a fin de reivindicar el trabajo telepostal y la lucha para continuar con la actividad. Es así que desde el organismo solicitan a los clientes tener en cuenta que mañana no habrá atención al público.



En 2008, tras una resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la fecha fue declarada Feriado Nacional Obligatorio para todos los trabajadores del Correo Argentino, por lo que se estableció en todo el país como un día no laborable para quienes se desempeñan en este rubro.