Valdés inauguró un Jardín de Infantes y destacó el potencial de la localidad Jueves, 11 de marzo de 2021 Las flamantes instalaciones recibirán a decenas de niños repartidos en salitas de 3, 4 y 5 años. "No existe progreso si no trabajamos juntos a intendentes y docentes", manifestó el gobernador, quien anunció además la refacción de la Escuela 709.

El gobernador Gustavo Valdés visitó este miércoles la localidad de El Sombrero, en donde dejó inaugurado el edificio del Jardín de Infantes Nucleado Nº 68, obra que dará una respuesta educativa a más de 60 niños, con salitas de 3, 4 y 5 años.



El mandatario ratificó el pleno acompañamiento a la comuna, para lo cual garantizó la refacción a nuevo de la Escuela Nº 709 y aseguró avanzar en el proyecto para la construcción del Puerto de Corrientes en esta localidad.



Con el tradicional corte de cintas y descubrimiento de placa recordatoria, Valdés procedió a inaugurar el J.I.N. Nº 68, obra ejecutada por el Gobierno de la Provincia a través de la subsecretaría de Infraestructura Escolar del ministerio de Educación y demandó una inversión de más de 18 millones de pesos.



Consistió en la construcción de tres aulas, núcleos sanitarios para alumnos, sector administrativo, sanitario para discapacitados, salón de usos múltiples, patio de juegos y torre tanque.



Acompañaron al gobernador Valdés en el acto de inauguración, el intendente local, Raúl González, los ministros, de Educación, Susana Benítez, de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega, de Seguridad, Juan José López Desimoni y de Desarrollo Social, Adán Gaya, legisladores nacionales y provinciales, la presidente del Consejo General de Educación, María Inés Pérez de Varela, la directora del citado Jardín, Carolina Gramajo, secretarios y subsecretarios provinciales y municipales, intendentes de localidades vecinas, representantes de fuerzas de seguridad, alumnos y docentes.



Cabe destacar, que por medio de una resolución, el jefe comunal, Raúl González, declaró “Huéspedes de Honor” al gobernador Gustavo Valdés y a toda su comitiva oficial y otorgó una plaqueta recordatoria con motivo de la visita.



Durante el acto, y por medio de la Dirección de Equipamiento Escolar, la Provincia hizo entrega de útiles escolares, elementos deportivos, mochilas y computadoras con sus impresoras láser. Además se proveyó al establecimiento de elementos sanitizantes, como ser alcohol etilico y en gel, desinfectantes y otros.



En tanto, la ocasión fue propicia para que el ministerio de Educación de la Provincia ponga en marcha en el JIN Nº 68, el programa Mitaí Digital, entregando módulos que contienen tablets adaptadas para los niños, con un cobertor de seguridad y aplicaciones educativas.



Gobernador Valdés



A manera de introducción, el gobernador Gustavo Valdés dijo: “Es un “día de alegría para todos nosotros. Cuando uno ve a un niño se emociona y como correntinos y argentinos estamos apostando por la educación, que es la que libera el alma, que permite crecer, volar, llegar lejos, tener cultura y visiones diferentes”, manifestando luego el anhelo que “nuestros chicos tengan igualdad de oportunidades y es por ellos que decidimos construir e inaugurar Jardines a lo largo y al o ancho de la Provincia”.



El mandatario consideró fundamental que los docentes y niños de los Jardines se vayan amigando en el uso de las nuevas tecnologías, recibiendo información e incentivándolos al conocimiento”.



Seguidamente, destacó el esfuerzo que hace la provincia en materia de inversión salarial, destinando el 60 por ciento de los recursos a la docencia, a la educación y a obras de infraestructura para mejorar las condiciones del aprendizaje.



Al continuar con sus palabras, el gobernador manifestó que “no existe progreso si no trabajamos juntos a intendentes y docentes", siendo ese el camino para poder realizar juntos más obras.



Tras remarcar el trabajo que despliega el intendente Raúl González en pos del desarrollo de El Sombrero, Valdés anunció su compromiso de asegurar los recursos necesarios para concretar la refacción a nuevo de la Escuela Nº 709.



En ese sentido expresó: “Queremos que los establecimientos educativos estén en condiciones para que los alumnos puedan aprender, no solo en materia educativa, sino también a formarse en valores” y subrayó el trabajo de miles de docentes correntinos, comprometidos con la educación pública.



Asimismo, el titular del ejecutivo provincial anunció más viviendas para el Sombrero, para lo cual el Gobierno pondrá los recursos y materiales y el municipio la mano de obra para construir unidades habitacionales.



“Es la forma de trabajar junto al intendente por el progreso de la localidad”, indicó, ratificando que “está en manos de los docentes la construcción de la educación del futuro para nuestros chicos”.



Para concluir, Valdés informó que en los próximos días arribará a Corrientes una comitiva de empresarios saudíes, interesados en invertir en el proyecto de construcción del nuevo Puerto de Corrientes, para cual la Provincia ya adquirió el respectivo predio en la zona de El Sombrero.



“Vamos a recibir a esos empresarios que manifestaron su interés, con el objetivo de lograr los recursos para hacer realidad el Puerto de Corrientes”, concluyó el gobernador.



Susana Benítez



La ministra de Educación, Susana Benítez, en primer lugar expresó su beneplácito por la inauguración del flamante Jardín en el Sombrero. “Este gran lugarcito servirá para construir el conocimiento de los más pequeños presentes y de otros que, por la presencialidad cuidada, aún no están aquí”, enfatizó.



La ministra puso de relieve que “estamos acá para cumplir los sueños de los niños, construyendo el saber para que en el futuro sean ciudadanos de bien, incentivando valores como personas y en sus familias”.



A la vez que anheló que esta nueva casa se convierta en un “lugar en donde los niños van a crecer sanos y comprometidos con la educación”.



Intendente González



Tras agradecer la presencia del gobernador Gustavo Valdés y de la comitiva oficial, el intendente Raúl González, ponderó la decisión del mandatario de construir un nuevo Jardín para la localidad, en donde, pese a las dificultades propias que trajo la pandemia, se pudo cristalizar la obra.



“Este edificio significa un antes y un después en la vida educativa de la localidad, que nos obliga siempre a seguir mejorando”, puntualizó, dejando en claro que se va a apuntalar la obra con apertura de calles, cordón cuneta e iluminación.



Continuando con sus expresiones, González señaló que es “muy importante el compromiso del gobernador Valdés con nuestra comunidad” y apostó a seguir trabajando juntos con más inversiones y obras.



“Hoy hablamos de educación, de este nuevo edificio para nuestros pequeños, pero también hablamos de formación terciaria, con tecnicaturas como la de Enfermería que ya nos dio 30 egresados y muchos de ellos son los que nos cuidan en los controles de acceso. Gestión Agropecuaria, Informática y otras. Hablamos del Plan Fines que alberga a más de 300 alumnos, todo gracias a una acción articulada con la Provincia. Ese es el camino que vamos a seguir transitando”, finalizó el jefe comunal.