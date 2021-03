Valdés destacó a la educación como eje central para la industrialización de la provincia

Jueves, 11 de marzo de 2021

El gobernador inauguró el edificio de la Escuela Técnica en la Perla del Paraná, ampliando las propuestas formativas de la localidad, donde "se enseñarán los oficios que el mercado demandará en el futuro".





Este miércoles por la mañana, el gobernador Gustavo Valdés inauguró el edificio de la Escuela Técnica de Empedrado. En la oportunidad ponderó la posibilidad de que los jóvenes se eduquen y trabajen en sus lugares de origen, además de resaltar a la educación como un componente necesario para la industrialización de Corrientes.







Gobernador Valdés



El gobernador Gustavo Valdés dijo primeramente que, como provincia fundadora de la Nación Argentina que somos, necesitamos darle valor a nuestros productos. “Que nuestro campo, que nuestra ganadería y agricultura sea potente. Somos los primeros productores de arroz del país. Tenemos casi el 40 por ciento de la industria yerbatera”, indicó al respecto.



Destacó además el enorme potencial industrial con la madera y la forestación, la reactivación de las vías navegables. Al igual que el fuerte empuje con la promoción de nuestros parques industriales, con el objetivo que puedan estar también en Ituzaingó, Goya y Bella Vista, que se extiendan sobre la costa del Uruguay, remarcando la importancia de contar con una moderna planta de biomasa en Virasoro y el desafío de poder radicar una de ese tipo en en Santo Tomé.



“Avanzar hacia la industrialización es un camino difícil y lleva su tiempo”, consideró el mandatario, haciendo hincapié en que más allá de la infraestructura, lo más importante es la “inversión educativa, con énfasis en la educación técnica”.



Por ello, acotó el gobernador, en Empedrado se están dando pasos importantes en este sentido, con la puesta en marcha de distintas tecnicaturas y la Escuela Técnica inaugurada, que enseña oficios para responder a las demandas laborales del mercado.



Además, Valdés se dio tiempo para resaltar la labor que despliegan los docentes a lo largo de la Provincia, para lo cual, afirmó, “no podemos menos que darles la infraestructura y el equipamiento adecuado” para formar a los jóvenes no “solo en oficios, sino también en valores y en la vida y que se puedan insertar en una Corrientes pujante, que crezca como todos soñamos hacia un futuro mejor”.



“Apuntamos a que los correntinos no tengamos que emigrar, que podamos formarnos y trabajar en nuestros lugares de origen”, agregó y, finalizando, instó a todos a “trabajar juntos para construir el futuro que nos merecemos”.



Finalizado el acto de inauguración, el Gobernador se dirigió a recorrer y supervisar obras que se encuentran en plena ejecución en la ciudad de Empedrado.



Por otra parte, la Dirección de Equipamiento Escolar entregó útiles escolares, elementos deportivos, mochilas y computadoras con sus impresoras láser. Además, se provee al establecimiento de elementos sanitizantes como alcohol etílico y en gel, desinfectantes, entre otros elementos.







Ministra Susana Benítez



En el acto la ministra de Educación, Susana Benítez, felicitó a los docentes e integrantes de la institución por la inauguración de las ampliaciones del establecimiento. “Esta es una escuela muy joven y está en pleno proceso de organización institucional y trabajo en conjunto”, destacó la funcionaria.



Para finalizar, la jefa de la cartera Educativa sostuvo que ahora solo les queda a los alumnos aprender “a ser personas dignas, y la educación es uno de los caminos posibles para esto”.



“Ahora tienen una escuela distinta, que los va a llevar rápido de la mano al trabajo”, remarcó Benítez y finalizó diciendo “atrás pueden ver personas que han puesto en marcha la obra de esta escuela, eso se llama tener trabajo y dignidad”.







Intendente José Cheme



El intendente de Empedrado, José Cheme, al expresarse rememoró que “hace dos años acompañamos a Valdés en un sueño para Empedrado” y agregó que “es bueno desarrollar desde la planificación las obras necesarias y el Gobernador pudo sin dudarlo un solo instante”.



Seguidamente, contó brevemente cómo se llevó a cabo la flamante institución, y apuntó a que “han pasado 60 años desde la creación de la primer escuela técnica en Empedrado”.



En este contexto, se dirigió a Valdés y le dijo: “Señor Gobernador, no voy a dejar de agradecerle nunca esta gran posibilidad de formación que tenemos hoy”.



Por último, el Intendente resaltó que son “muchísimas las obras que se están haciendo en Empedrado” con la colaboración de la Provincia, y resaltó que “esta es realmente importante en materia de educación, de alta calidad y necesidad estratégica, y quizás sea el comienzo de la gran transformación que necesitaba Empedrado”.







Rectora de la Escuela



Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la rectora del establecimiento, Carolina D´Onofrio, que al igual que el resto de la comunidad educativa, manifestó su beneplácito por “este día de fiesta, en donde se “cumple un gran sueño para Empedrado y sus alrededores”.



“Gracias gobernador Valdés por darnos la posibilidad de ser parte de este hecho histórico, que dará a nuestros jóvenes la oportunidad de desarrollar un proceso de formación”, dijo la rectora, señalando para concluir su firme convencimiento que “sin educación no hay futuro”.











