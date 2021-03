Chile superó a Israel y es el país con más vacunados por habitantes

Miércoles, 10 de marzo de 2021

Más de 4,2 millones de personas fueron inoculadas desde que dio comienzo a su campaña de inmunización.



Chile superó a Israel y se convirtió en el país con mayor cantidad de vacunados contra el coronavirus en relación con su población en los últimos siete días, según datos de la base especializada Our World In Data, de la universidad británica de Oxford, citados este lunes por el Ministerio de Salud Chileno.



De acuerdo con esa base de datos, Chile tenía inoculados en los últimos siete días a 1,08 personas por cada 100 habitantes, mientras Israel registraba 1,03 en el mismo período.



"Hoy tenemos nuevo motivo de orgullo: Chile se posicionó en el primer lugar del ranking mundial de dosis administradas por cada 100 habitantes según Our World In Data", escribió el Ministerio de Salud en su cuenta oficial en Twitter.



El ministro de Salud, Enrique Paris, sostuvo que "es un esfuerzo que hay que reconocerle a la atención primaria, a los alcaldes, pero también al Estado de Chile".



Subrayó que "esto no es producto solo de un gobierno, es producto del esfuerzo que ha hecho el sistema sanitario público de Chile durante tantos años, desde la década de los 50, cuando se formó el Sistema Nacional de Salud".



Mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la prórroga hasta el 30 de junio próximo del estado de catástrofe propuesta por el presidente Sebastián Piñera, y giró la iniciativa al Senado, que la debatirá mañana.



Chile acumula desde el comienzo de la pandemia 864.064 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 28.371 personas tenían la infección activa y 21.182 fallecieron por la enfermedad.