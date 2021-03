Valdés inauguró el Centro FinEs del barrio Matadero Miércoles, 10 de marzo de 2021 En el lugar, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que no hayan completado sus estudios primarios o secundarios podrán hacerlo.

“Es una satisfacción que los correntinos se sigan formando y que aquellos que perdieron, por distintos motivos, la senda del conocimiento puedan retomarla”, enfatizó el mandatario.



Como parte de su visita a San Cosme, y luego de realizar el corte de cinta de la escuela de Ensenada Grande, el gobernador Gustavo Valdés se dirigió al barrio Matadero para inaugurar un centro del Plan FinEs. En el lugar, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que no hayan completado sus estudios primarios o secundarios podrán hacerlo. “Es una satisfacción que los correntinos se sigan formando y que aquellos que perdieron, por distintos motivos, la senda del conocimiento puedan retomarla”, declaró el mandatario durante el acto inaugural.



La directora de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos, Sonia Gracia de Millán informó que el centro será habitado por 170 estudiantes del nivel secundario y otros 20 del primario. Todos ellos provenientes de San Cosme, pero también de localidades cercanas como Paso de la Patria y Ramada Paso.



Cabe destacar que el Plan FinEs asiste a Jóvenes a partir de los 18 y más años que terminaron de cursar, como alumnos regulares, el último año de la educación secundaria y adeudan materias. Reciben acompañamiento de tutores y profesores que los guían en este proceso de preparación de materias.



En la ocasión, la Provincia hizo entrega de equipamiento escolar para el centro: útiles, mobiliario, armarios, estantes, escritorios, banderas de ceremonia y computadoras con impresoras laser para tareas administrativas.



Gustavo Valdés



El gobernador destacó “el esfuerzo realizado por el municipio de San Cosme por acompañar la inversión de esta importante obra educativa” y por ello agradeció públicamente a la intendenta de la comuna Verónica, Morales Maciel.



Luego reflexionó acerca de la cantidad de personas que en su infancia o adolescencia no pudieron estudiar, resaltando que “nos tenemos que sentir orgullosos de que en San Cosme hay 170 personas que retomarán sus estudios”. “Es una satisfacción que podamos llevar adelante este Plan FinEs con muchos aportes de la Provincia, porque necesitamos que los correntinos se sigan formando, se sigan educando y que aquellos que perdieron la senda del conocimiento por distintas razones, en algunos casos porque formaron una familia o en otros porque tenían que trabajar o por inconvenientes de salud, puedan volver a ella”, agregó.



Valdés anunció su compromiso para enripiar las calles del barrio Matadero e instó a la comunidad “a no bajar los brazos y a seguir trabajando”.



Susana Benítez



La ministra de Educación, Susana destacó que “la política de Gobierno no discrimina en edad, así todos los correntinos pueden recibir su educación obligatoria” y agregó que “para que una provincia crezca y tenga igualdad tenemos que pensar en oportunidades, y esa oportunidad está brindada hoy”.



Luego se dirigió a los docentes del centro, jóvenes que en su mayoría están dando sus primeras clases, expresándoles que “cada vez que emprendan una tarea, tan solo miren el rostro de sus alumnos, esas personas adultas que no pudieron culminar en su tiempo y que hoy tienen la oportunidad”.



Verónica Morales Maciel



“Nuestro compromiso fue construir en 20 días los salones que van a albergar a estos ciudadanos sancosmeños”, declaró la jefa comunal, felicitando también al personal docente, destacando el hecho de que pueden trabajar y desarrollarse en su pueblo”.



Emprendedores Somos Todos



Finalizado el acto en barrio Matadero, Valdés y su comitiva se dirigieron a la peatonal del pueblo para la entrega de bienes de capital del programa Emprendedores Somos Todos. Allí, distintos vecinos recibieron máquinas y herramientas para crecer en sus profesiones y emprendimientos.



En esta oportunidad los beneficiarios recibieron, entre otras cosas, Hornos pizzeros, máquinas de coser, heladera exhibidora, batidora industrial, taladro, lijadora, una hormigonera, una soldadora y cocinas industriales.



Presencias



Además de las mencionadas autoridades, estuvieron ministros; legisladores nacionales y provinciales; intendentes de localidades vecinas; el equipo de docentes del centro educativo de estudios primarios y secundarios Divino Maestro y vecinos de la localidad.