El Gobierno garantizó transparencia en el plan de vacunación

Miércoles, 10 de marzo de 2021

Funcionarios explicaron sobre el traslado de dosis a Goya cuando se accidentó el ministro de Salud provincial. La inoculación contra el Coronavirus también llaga ahora a ocho nuevas localidades del interior para mayores de 65 años y a pacientes trasplantados, insulinos dependientes y oncológicos.





El ministro secretario General, Carlos Vignolo encabezó este martes en Casa de Gobierno una conferencia de prensa, junto a otros funcionarios, en la cual explicó pormenores del accidente que sufrió en la víspera su par de Salud, Ricardo Cardozo, al trasladar vacunas a Goya, garantizando “total transparencia” en su accionar, la comunicación oficial del hecho y el destino de las mismas.



También dieron a conocer que el Plan Provincial de Vacunación contra el Coronavirus en Corrientes se amplía a ocho nuevas localidades del interior para mayores de 65 años, como así también a personas trasplantadas y a quienes presenten como comorbilidades, antecedentes oncológicos y diabetes tipo I (insulinos dependientes), explicando los requisitos y procedimientos para acceder a la inoculación.



También estuvieron presentes en el contacto con los medios, el subsecretario de Salud, Luis Pérez, la directora de Inmunizaciones Marina Cantero, el subsecretario de Sistemas y Tecnologías de Información (SUSTI), Federico Ojeda y el director del Instituto de Cardiología de Corrientes, Julio Vallejos.



Vignolo, al iniciar la conferencia de prensa, manifestó la necesidad que “todos tengan una información respecto de los acontecimientos que son de dominio público”. Al respecto, indicó que “como es sabido que ayer el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, trasladándose a la ciudad de Goya por una reunión que había acordado con el Comité de Crisis local y el intendente Ignacio Osella motivado por la situación sanitaria de la localidad, tuvo un accidente que se produce por un problema de salud con una situación cardiaca que produce una pérdida de conocimiento y posterior accidente vial, el cual, afortunadamente no le produce daños personales ni a terceros”.



Esta situación - continuó explicando Vignolo – motivó la “inmediata atención del sistema de emergencias de la Provincia y trasladado al Instituto de Cardiología, donde fue intervenido”. Luego, aclaró que “es esa circunstancia, el doctor Cardozo llevaba 900 dosis de la vacuna Sputnik V, las cuales tenían como destino la ciudad de Goya y que salieron con un remito de la central de almacenamiento en frío que tiene la Provincia” y que “obviamente el remito de llegada no se concretó por la situación que estamos explicando”.



No obstante, y ante tal circunstancia, Vignolo remarcó que “para que la gente de Corrientes y Goya sepa, esas vacunas siguieron el protocolo de la cadena de frío como corresponde con un monitor de registro térmico en el interior de la conservadora de 60 litros con hielo seco, con una cobertura ante contingencias de 96 horas”. El funcionario aseguró que por ello “ante una eventualidad, se tiene ese margen de tiempo para no perder la cadena de frío, por lo tanto, esas vacunas volvieron a la central de almacenamiento y fueron redespachadas ese mismo día y llegaron a la ciudad de Goya, ayer en horas de la tarde, están en perfectas condiciones, dispuestas para su uso, conforme a los protocolos de turnos con inscripción que oportunamente les informamos”.



“Esta situación se da por la vocación del ministro de cumplir con un compromiso, porque había averiguado que ese despacho se haría a la tarde y quería asegurarse de llegar a la mañana a Goya lo más temprano posible con las vacunas”, sostuvo luego, Vignolo.



Y consideró importante “comunicar esta información de manera adecuada y transparente, porque conocemos el estado de sensibilidad que hay en la población respecto de estas vacunas y queremos transmitirles, a la sociedad correntina y particularmente a la goyana, que las acciones se concretaron con total transparencia e incluso la información del hecho y hay garantías totales de que las vacunas cumplan el cometido que tenían”.



También entendió que “con esta información, a nivel de medios damos a conocer la versión oficial, entendiendo la sensibilidad que existe y entendemos también alguna opinión sobre porqué el Ministro llevaba las vacunas, pero es muy común que en Corrientes el funcionario vaya a terreno, sin chofer, cumpliendo su tarea y no es más que esto lo que ha ocurrido”.



Directora de Inmunizaciones



La directora de Inmunizaciones de la Provincia, Marina Cantero, anunció en primer lugar que se agregan ocho nuevas localidades al Plan de Vacunación contra el Covid-19, para personas mayores de 65 años. Ellas son: Berón de Astrada, San Cosme, Santa Ana, Empedrado, San Miguel, Colonia Liebig, Concepción y Santa Rosa.



En los próximos días comenzarán a distribuirse las dosis y se asignarán los turnos a las personas que se inscribieron en la plataforma: vacunate.corrientes.gob.ar.



En tanto, la funcionaria de la cartera sanitaria ofreció como novedad importante el inicio de la vacunación para grupos de riesgo: pacientes trasplantados, insulinodependientes y oncológicos, de 18 años en adelante, siendo requisito indispensable adjuntar un resumen de la historia clínica de cada persona.



Para las personas diabética tipo 1 (insulino dependientes) y los pacientes oncológicos se habilita a partir del 11 de marzo a las 0 horas, en la plataforma habitual vacunate.corrientes.gob.ar., la inscripción de turnos, en tanto que, para los trasplantados, se coordinará con el Cucaicor, que oportunamente comunicará la convocatoria a vacunarse a cada paciente, con día y hora.



El punto de vacunación en Capital será el Instituto de Cardiología y para el interior se coordinará con los hospitales locales.



Por su parte, Marina Cantero, informó que en Capital continúa habilitada la vacunación a mayores de 65 años, en los puntos establecidos: Albergue Deportivo del Barrio Ferré, Facultad de Medicina por calle Sargento Cabral y Estación Saludable en Plaza Cabral, mientras que, como novedad, precisó que, a partir del lunes 15 de marzo, los turnos otorgados en el punto que funciona en el Club Juventus, pasarán efectivizarse en el Centro de Educación Física N° 1 de las Mil Viviendas.



Prosigue además el punto Auto Vac en Costanera Norte, con turnos otorgados previamente.



Otra novedad importante dada a conocer por Cantero tiene que ver en que se suma el Club Alvear, en este caso específico para aplicar las segundas dosis de vacunas a personas que ya están en el plazo de recibirlas.



Asimismo, sigue la vacunación para docentes provinciales, incluidos en la franja de 50 a 59 años, en el Centro de Educación Física N° 1, siempre con turnos otorgados.



Federico Ojeda



El máximo responsable del SUSTI, Federico Ojeda, comentó, respecto a la vacunación para pacientes insulino dependientes y oncológicos, que se habilita la inscripción en la plataforma oficial de vacunas, desde las 0 horas de este jueves, con turnos para Capital e interior. Para lograr la aprobación de turnos, es necesario adjuntar la documentación probatoria de las personas que padecen el riesgo de comorbilidad y la aprobación estará sujeta a la evaluación correspondiente.



Por su parte, Ojeda puso de relieve que a partir de las 18 de hoy, martes, se podrán constatar en la plataforma, los nuevos turnos asignados para Capital e Interior para mayores de 65 años y en todos los casos, la vacunación será a partir de la semana que viene.



Julio Vallejos



También hizo uso de la palabra en el marco de la conferencia de prensa, el director del Instituto de Cardiología, Julio Vallejos, quién de manera puntual se refirió al accidente sufrido por el ministro Ricardo Cardozo, que es de conocimiento público y a la evolución de su estado de salud, siendo favorable.



Primeramente, Vallejos ofreció pormenores del percance que padeció el ministro, relatando: “Es una persona que ya tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular de haber sufrido un infarto años atrás y había evolucionado favorablemente. En en el día de ayer (lunes 8 de marzo), recibo una llamada del ministro, alrededor de las 9 de la mañana, casi sin poder articular palabras por la falta de aire y que la situación era acuciante. Fue una situación que me tomó por sorpresa y ante la pregunta de donde se encontraba, la respuesta fue sobre Avenida Maipú. La comunicación se cortó e intentamos volver a restaurarla. Inmediatamente solicitamos al 107 que acuda con una ambulancia y la ambulancia fue en su auxilio. En ese interín, cuando el responde a mi orden de volver hacia la emergencia del Instituto, el retoma su marcha nuevamente por la Avenida Maipú y a la altura del Colegio Médico, pierde la conciencia, por lo que interpretamos que hizo un evento súbito de arritmia, con mucha fortuna, por cierto, ya que en muchos casos llevan a la muerte y en su caso, pudo revertir espontáneamente el cuadro estuporoso y recuperar la conciencia a los pocos minutos”.



Luego, Vallejos expresó: “Cuando Cardozo ingresa al Instituto, había recuperado los signos vitales y nos contó lo que le sucedió y como se trataba de un infarto y por ello, previa tomografía para descartar cualquier tipo de golpe que haya sufrido, se lo derivó de manera inmediata a la sala de cateterismo y se determinó que la arteria responsable del evento era una distinta al del anterior de años atrás, la cual estaba en perfectas condiciones. Sin embargo, la que ahora estaba comprometida era la arteria más importante del corazón que es la que lleva la irrigación a toda la cara anterior”, y continuó señalando: “Se logró abrir la arteria que estaba obstruida y se logró la colocación de dos stents en la arteria principal y en una arteria secundaria del corazón, presentaba una lesión que no era la responsable del evento, pero si en cualquier momento se podía complicar y se aplicó el criterio de repermeabilizarla que estaba obstruida en un ochenta por ciento”.



En cuanto al actual estado de salud de Cardozo, Vallejos dijo que “felizmente evoluciona en forma favorable, encontrándose internado en Unidad Coronaria, transitando el segundo día post infarto, sin que hayan surgido nuevas complicaciones”.



“Si en el transcurso de estos días sigue evolucionando bien, vamos a decidir los pasos a seguir, evaluando el riesgo arrítmico y se resolverá si precisa algún dispositivo especial”, acotó el facultativo.



Y a manera de conclusión, Vallejos subrayó que el doctor Cardozo “siendo un paciente de riesgo, presentó un infarto agudo de miocardio, se encuentra estable con los cuidados y monitoreos pertinentes”.