El Plus unificado pasa a $14.150 desde marzo Martes, 09 de marzo de 2021 El Ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini detalló la política salarial que implementarán este año para estatales provinciales. Aumentará el plus y todos los sectores tendrán correcciones. A continuación, aumentos salariales de marzo para trabajadores provinciales activos y pasivos:



PLUS:

• Incremento de $1500: a partir de este mes, abonaremos $14.150.



AYUDA ESCOLAR:

• Suba del 100%: se eleva de $2700 a $5400. Se pagará junto al plus de marzo, por única vez.



DOCENTES:



• Se incorporan $1500 al salario básico: $1000 nuevos y $500 del Fondo Compensador Provincial del Código 171.

• $1500 de incremento al Fondo Compensador Docente según el criterio FONID.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL:



• 10% de aumento en la asignación de clase de todas las categorías.

• $1000 de incremento al Concepto 134 para la Escala Única de Remuneraciones y categorías 030, 120 y 180.



Estos aumentos son remunerativos.



VIALIDAD:

• 10% de aumento en el básico.



SEGURIDAD:

• 10% de aumento en el Valor Punto.

• 10% de incremento en el mínimo garantizado.



SALUD:

• Incremento del 12% en el valor de las Guardias Médicas, Becas Residentes, Becas de Fortalecimiento y Becas de Enfermería.