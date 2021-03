“Trabajamos en crear conciencia sobre la violencia de género”

Martes, 09 de marzo de 2021

Con una estación instalada en la Plaza Vera personal del Centro de Atención Jurídica Integral para las Víctimas de Violencia de Género del Ministerio de Justicia distribuyó kits de información sobre como detectar agresiones y crear conciencia sobre la importancia de hacer visibles las agresiones.





El Ministro de Justicia doctor Buenaventura Duarte destacó la labor del personal de Centro de Atención Jurídica Integral para las Víctimas de Violencia de Género que “en lo cotidiano trabaja en la recepción de denuncias, la contención de las personas que padecen los ataques y el acompañamiento en todo el proceso legal para que los agresores sean sometidos al accionar de la justicia y en la prevención de esas situaciones”.



“Trabajamos en crear conciencia sobre la importancia de prevenir la violencia género y también aportamos información para que distintos actores sociales e institucionales aprendan a detectar estas situación y las hagan visibles”, declaró el ministro Duarte en la Plaza Vera.



El ministro resaltó la tarea del equipo que conduce la doctora Daniela Andraus Mateo, porque “pese al asueto hoy (por el lunes 8 de marzo) están acá para aportar su granito de arena en la lucha contra la violencia como lo hacen cotidianamente en el Centro de Atención, donde reciben a las mujeres que la padecen”.



Por su parte la titular del Centro de Atención Jurídica Integral para las Víctimas de Violencia de Género, Daniela Andraus Mateo expresó “estamos tratando de concientizar y sensibilizar a las mujeres brindándoles a modo de obsequio con información de contactos para que puedan asesorarle sobre la violencia de género”.



Detalló que desde la apertura de la oficina “la atención a víctimas con denuncias fue aumentando y para eso trabajamos en crear conciencia, también vemos la necesidad de trabajar en concientizar a los hombres para prevenir estos hechos”.



Recordó que el centro tiene un convenio con el Ministerio de Educación que desde este mes capacitarán “a docentes del nivel superior para que ellos hagan una bajada de esas capacitaciones a los docentes de todos niveles educativos de la provincia y que esos docentes formen a sus alumnos para que puedan visibilizar si en sus casas hay violencia de género, tengan herramientas para abordarla e información respecto a dónde pueden dirigirse para conseguir ayuda para evitarlas”.



Afirmó esa tarea de formar y capacitar en la perspectiva de género es importante porque “los hechos van en aumento y también se hace más visible porque las mujeres, cuando saben que tienen una respuesta positiva lo denuncian”



“Es notable como se crece en la visibilización a medida que se le da respuesta a las mujeres y esto se multiplica cuando ellas son asistidas, encuentran un lugar de contención y tienen respuestas; se sienten protegidas”, indicó.



“Generalmente no lo denunciaban porque cuando iban a las comisarias no recibían las denuncias, iban a instituciones y no tenían respuestas. Cuando esa denuncia llegaba a un juzgado el expediente se paralizaba, nosotros las acompañamos ya sea impulsando las denuncias y expedientes ya existentes y a presentar denuncias nuevas”, explicó más adelante.