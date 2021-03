Valdés inauguró el edificio de la Escuela Secundaria Sargento Cabral

Jueves, 04 de marzo de 2021

Ratificando una vez más su compromiso de fortalecer la educación pública y gratuita, el gobernador Gustavo Valdés se hizo presente en la localidad de Santo Tomé, donde a través de un emotivo acto, dejó inaugurado este mediodía el edificio de la Escuela Secundaria Sargento Cabral, que aglutina a más de 800 estudiantes adolescentes y adultos.





Fue en el marco de su gira por el interior provincial, como parte de la puesta en marcha de los ciclos lectivos, que en esta jornada arrancó por la mañana en Yapeyú, donde también inauguró otro edificio escolar destinado al nivel secundario y que proseguirá por la tarde en Gobernador Virasoro, donde tiene previsto inaugurar jardines de infantes.



"Situado en el barrio 100 Viviendas, en la zona sur, este moderno edificio mejora las condiciones de estudio a 823 estudiantes. Desde el gobierno de Corrientes estamos comprometidos con la educación pública y gratuita, por eso seguimos avanzando con obras claves en toda la provincia", señaló a través de su cuenta de twitter el mandatario.



El tradicional corte de cintas encabezado durante el acto por Valdés, acompañado por la ministra de Educación, Susana Benítez y el intendente local, Mariano Garay, dio forma a una jornada histórica en materia educativa para Santo Tomé, ya que tras casi 50 años -los cumplirá el año que viene- la comunidad de la Escuela Sargento Cabral cuenta a partir de hoy, por vez primera con un edificio propio, tras un largo peregrinar para poder dictar clases en otros establecimientos del medio, que les prestaban sus instalaciones para atender la demanda de una matrícula de más de 800 alumnos.



También se hicieron presentes en el acto -desarrollado bajo estricto protocolo sanitario-, ministros del ejecutivo provincial, el subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, directivos del establecimiento educativo, autoridades comunales y vecinos.



La inversión es del orden de los 100 millones de pesos y la obra se ejecutó en un terreno del Instituto de Viviendas de Corrientes, donde, cabe remarcar, actualmente se construyen 100 nuevas unidades habitacionales, por lo cual el flamante edificio irá a responder una importante demanda educativa de toda la zona.



El nuevo edificio consta de 12 aulas, con taller de usos múltiples, salón de usos múltiples, biblioteca, sanitarios y comedor. La infraestructura es de primera calidad, ajustada a las necesidades de alumnos, profesores y directivos.



Gobernador Valdés



Sobre la inauguración del edificio, el gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, indicó que “estamos cumpliendo una larga aspiración de la comunidad educativa de la Escuela Sargento Cabral”.



Con respecto a la estructura de la obra Valdés sostuvo que “los salones son de altísima calidad” para brindar un mayor confort a los integrantes de la escuela, además acotó: “seguiremos trabajando para que esto siga creciendo”.



Por otra parte, el mandatario Provincial remarcó que alrededor del colegio la Provincia se encuentra edificando alrededor de 100 viviendas.



En este contexto, el Gobernador puso de relieve que en este ciclo lectivo se han inaugurado 28 establecimientos educativos, siendo este el sexto estrenado en la semana, y que las inauguraciones continuarán en el transcurso de los días.



“La inversión que hemos hecho en materia educativa es realmente muy grande, y la seguiremos haciendo”, aseveró Valdés.



Ayuda escolar



Es menester destacar que la inversión de la provincia en el sector educativo no solo está representada en la estructura de las instituciones, sino también se refleja en los salarios, y en el aumento de la ayuda escolar brindada recientemente a los tutores.



Al respecto el Gobernador declaró que “no solo aumentamos el salario docente, además elevamos en un 100% la ayuda escolar a los tutores, pasamos de pagar 2.700 pesos a 4.500”, y agregó que de esta manera se busca “apuntalar las economías familiares para que los chicos puedan ir al colegio”.



Inversión tecnológica



Lo que concierne a la conectividad colectiva, necesaria para el trabajo online de los alumnos desde sus casas, el mandatario Provincial dijo que “hoy tenemos el 86% de los colegios de la ciudad conectados a internet, y el 81% en las escuelas rurales”.



Para finalizar, Valdés consideró: “Hay que seguir avanzando, como lo venimos haciendo y no solo en la conectividad, venimos trabajando en las plataformas educativas para que los estudiantes tengan oportunidad de igualdad digital para acortar la brecha en un esfuerzo en conjunto entre el gobierno Provincial y Nacional”.



Ministra Susana Benítez



Al expresar sus conceptos, la ministra Susana Benítez destacó que en toda la provincia se cumple con normalidad el tercer día del inicio de ciclo lectivo, lo que es “motivo de orgullo y satisfacción” en estos tiempos de pandemia ante el azote del Coronavirus.



Y puso de relieve que la escuela inaugurada, el año venidero celebra sus 50 años de vida, siendo clave para comunidad porque ofrece educación secundaria gratuita a jóvenes y adultos mayores y se adapta a los “desafíos que implica la educación de hoy”.



“Son más de 800 alumnos los que estudian en este nuevo establecimiento y muchos de ellos son adultos que aspiran a completar la educación secundaria”, agregó la titular de la cartera educativa provincial, para luego dejar en claro que “desarrollo, inclusión e igualdad de oportunidades son nuestros objetivos y estos jóvenes y adultos son merecedores de la mejor educación pública y gratuita que les podemos dar como estado”.



Subsecretario Breard



“El año que viene esta Escuela cumple 50 años y hasta el año pasado las clases se dictaban en otros establecimientos, ya que no contaba con edificio propio, por eso es muy importante es obra que se concretó gracias la decisión del gobernador Gustavo Valdés”, resaltó el subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, destacando además que de ahora en más los chicos y jóvenes santotomeños “tienen acceso a igualdad de oportunidades en materia educativa”.