Se realizará una campaña itinerante para la recepción de envases de fitosanitarios

Miércoles, 03 de marzo de 2021

El objetivo de esta campaña, sostenida por la gestión del gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, y el ministro de Producción, Claudio Anselmo, es complementar el sistema de gestión vigente en la provincia.





Así, se articulan acciones para la recepción de envases vacíos de fitosanitarios en aquellas localidades que no cuenten con Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT), o bien cuando la distancia hasta el CAT más cercano sea superior a 70 km.





Con el fin de acercar el sistema de gestión responsable de envases, el Ministerio de Producción informa que del 15 al 17 de marzo próximo, en la ciudad de Monte Caseros, se llevará adelante una campaña itinerante para la recepción de envases vacíos de fitosanitarios en el marco del Sistema aprobado en la Provincia junto a la Asociación Campo Limpio. La actividad, que cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Monte Caseros, se desarrollará en el predio Granja Municipal ubicado sobre ruta acceso 129, kilómetro 29, en el horario de 7.30 a 11.30.



En su carácter de autoridad competente, la Dirección de Producción Vegetal, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, convoca durante tres días a los productores de la zona a acercar los envases de fitosanitarios que tengan en existencia, tanto los con triple lavado (A) como los que no pueden ser lavados (B). En el citado predio se reciben los envases y luego la citada Asociación se encarga de la logística para su traslado al Centro de Acopio de Bella Vista.



La iniciativa alcanza a todos los envases vacíos de fitosanitarios, los cuales han sido sometidos a una de las técnicas de reducción de residuos existente, a través de la técnica manual de triple lavado o el lavado mecánico a presión. Es de remarcar que no se encuentran incluidos en esta modalidad la recepción de los envases con producto ni aquellos que no correspondan a fitosanitarios.



Por medio de la solicitud de entrega en el link http://gestion.campolimpio.org.ar/turnos o por contacto con la responsable en territorio Ing. Agr. Laura Basualdo (3775-15638593), se podrá recabar información de stock que permitirá coordinar la logística de retiro itinerante con la Asociación Campo Limpio.



Para contacto y/o consultas, los interesados pueden comunicarse vía mail con la Subdirección de Sanidad Vegetal correo: sanidadvegetal@mptt.gov.ar; o bien comunicándose telefónicamente a: 379-4597229 /4735426.