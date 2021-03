Valdés inauguró dos nuevos edificios escolares en Paso de los Libres

Martes, 02 de marzo de 2021

Los jardines N° 38 y N°15 de la localidad de Paso de los Libres, quedó formalmente inaugurados este martes por la mañana con la presencia del gobernador Gustavo Valdés



También asistieron la ministra de Educación Susana Benítez, intendente Municipal Martín Ascúa, presidenta del Consejo General de Educación María Inés Pérez de Varela, directora Nivel Secundario Práxedes López, subsecretario de Infraestructura escolar Emilio Breard, profesora a cargo del JIN N°38 Claudia Ferragut y JIN N° 15 “Rayito de sol”, Liliana morales, docentes, alumnos y demás funcionarios provinciales y locales.



El gobernador Valdés al hacer unos de la palabra señalo que tuvo que atravesar un gran desafío el año pasado al suspender las clases hace casi un año por el dengue y por una enfermedad que comenzó a circular rápidamente. También señalo que hoy en día tuvo que decidir conjuntamente con el gobierno nacional el retorno a clases, donde las clases se están teniendo en burbujas para no poner en riesgo a toda la comunidad.



El primer mandatario provincial, hizo hincapié en no descuidar la educación de los niños: “La educación, es lo único que saca a un país adelante y nosotros tenemos que comenzar a iniciar las clases a pesar de todo. Tuvimos un reconocimiento importante para los docentes donde estamos por aumentando un 46% el básico que a todos aquellos docentes que están en carrera le van a permitir tener un mejor haber y aquellos que están jubilados también, estamos haciendo un esfuerzo, tenemos que salir a reconocer el esfuerzo de los docentes que están trabajando ahora con otras tareas extras incluso en los hogares”.



Destacó el anuncio que realizo ayer sobre la ayuda escolar para cada uno de los empleados públicos provinciales, en donde pasará de 2700 a 5400 pesos la ayuda a cada uno de los trabajadores del Estado provincial con un aumento del 100%. “Estamos atravesando no solamente una pandemia sino que también un momentos económicos difíciles a causa de lo que veníamos de los gobiernos anteriores con problemas económicos pero a partir de la pandemia esto se ha agravado”.



Sobre inversiones en Paso de los Libres, el gobernador Valdés: “Estamos realizando grandes inversiones educativas, hoy estamos inaugurando este bello edificio que da placer verlo porque está destinado a nuestros niños. Es el segundo jardín que estamos inaugurando en Libres, es una inversión de 18 millones de pesos, ojala podamos seguir construyendo este camino para la educación pública que podamos seguir invirtiendo. Estoy por recorrer otras inversiones educativas que tenemos en aquí, como ser el Instituto Superior de Educación provincial queremos traer más universidades para que los libreños tengan oportunidades, tenemos muchas cosas por hacer juntos y el destinatario siempre son los correntinos, tenemos que dejar de lado las diferencias y comenzar a construir juntos el camino del progreso tenemos que transitar juntos hacia la construcción de una patria chica pero que realmente sea muy grande” finalizó.



Por su parte la ministra de Educación celebró volver a encontrar las escuelas abiertas: “Atravesamos un año muy duro pero la educación siempre mira para adelante, es tiempo de dejar atrás aquella experiencia del 2020 una experiencia que aún con clases fue muy difícil. En educación dejemos de mirar por el espejo retrovisor, empecemos a mirar hacia adelante la Argentina necesita niños fuertes, formados emocionalmente y en los conocimientos que demanda el mundo de hoy, por eso abrimos nuestras escuelas en la provincia. Los docentes, directivos han predispuesto todo para que justamente puedan empezar a transitar la presencialidad cuidada, hoy depende de nosotros, de todos y de cada uno que nuestros niños tengan un presente prometedor pero un futuro mejor” sostuvo.



En la oportunidad el de la Provincia de Corrientes a través del ministerio de Educación, hizo entrega a ambos JIN y Escuela N°619 “Uruguayana”: Pistola termómetro digital, tótem expendedor de alcohol liquido, dispenser de alcohol en gel, alfombras sanitizantes, bidones de alcohol en gel y liquido, entre otros. Destacando también la entrega de mobiliario escolar, mesas sillas, armarios, estantes para libros, escritorios docentes, sillas, útiles escolares, juegos didácticos, libros de cuentos y otros, computadora escritorio con impresora laser para tareas administrativas para cada nivel educativo.



También en el acto se puso en marcha en los jardines de infantes nucleados N°38 y 15 el programa “Mitai Digital”, entregando módulos que contienen tablets (TABIS adaptadas para los niños con un cobertor de seguridad y aplicaciones educativas para aprender jugando), e incorporando tecnologías en las instituciones educativas permitiendo crear en las distintas salitas ambientes estimuladores para la construcción de conocimiento. Este programa prevee también el acompañamiento a los docentes con instancias de formación y reflexión sobre nuevas estrategias pedagógicas y con el desafío de poner la herramienta informática al servicio del desarrollo de otras capacidades de los niños.



El flamante edificio del JIN N°15 “Rayito de Sol” consta de un halla de acceso (espacio semicubuierto), sector de gobierno con secretaria, dirección, office, sanitarios y cocina. Sala de docentes, SUM, cocina con despensa, gas natural, galería semicubierta, 6 aulas con expansión, núcleos sanitarios para niños, baños para discapacitados, patio cívico con arenero, sala de tanque de bombeo y torre de tanque de reserva.



En este marco, la directora Liliana Morales agradeció a las autoridades de poder cumplir un sueño que se hizo realidad , lo que demostró que no hay metas imposibles solo hay que poner el esfuerzo necesario: “ La valiosa gestión de gobierno, permitió que se pudiera realizar, se demostró eficacia en cada paso de los profesionales y permitió que desde hoy la comunidad educativa podamos disfrutar de un edificio escolar propio con todas las comodidades necesarias que requiere la primera infancia”, finalizando agradeció la hospitalidad de la Escuela N°93 general San Martín por compartir el edificio educativo durante 35 años.