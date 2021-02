Tiger Woods se recupera tras un grave accidente automovilístico

Miércoles, 24 de febrero de 2021

El golfista se sometió a un largo procedimiento quirúrgico en la parte inferior de la pierna derecha y el tobillo después de ser llevado al hospital, tras el accidente en una autopista cercana a la ciudad de Los Ángeles.





El golfista estadounidense Tiger Woods se recupera "favorablemente" luego de ser operado de las graves lesiones que sufrió en un accidente automovilístico hace menos de 24 horas en una autopista cercana a la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos.



Por su parte, las autoridades policiales que llevaron a cabo las pericias del accidente descartaron que hubiera evidencias de "alcohol o drogas" en el ex número uno del golf mundial.



"Agradecemos a todos por el apoyo y los mensajes enviados durante este momento difícil", señalaron a través de la cuenta oficial de Twitter de Woods, que precisa también que el golfista se sometió a "un largo procedimiento quirúrgico en la parte inferior de la pierna derecha y el tobillo después de ser llevado al hospital".









La publicación cita al director médico y director general interino del Harbor-UCLA Medical Center de Rancho Palos Verdes, Anish Mahajan, quien explicó que Woods "sufrió importantes lesiones ortopédicas en la extremidad inferior derecha de las que fue tratado por especialistas en traumatología".



"Las lesiones adicionales de los huesos del pie y el tobillo se estabilizaron con una combinación de tornillos y pasadores. El trauma en el músculo y los tejidos blandos de la pierna requirieron la liberación quirúrgica de la cubierta del músculo para aliviar la presión debido al hinchazón", detalló el jefe médico de la clínica.



Tras la operación, el equipo de Woods aseguró que el golfista está actualmente "despierto, receptivo y recuperándose en su habitación del hospital", según publicó el periódico catalán Mundo Deportivo.



Por su parte, el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, explicó en conferencia de prensa que todo apunta a que Woods viajaba "a una alta velocidad" por una pendiente empinada y cuesta abajo, aunque la investigación sobre este suceso aún "está en curso". No obstante, consignó que "no hay evidencias de alcohol o drogas", según el diario Los Angeles Times.