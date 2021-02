Nacho Fernández fue presentado en Atlético Mineiro

Miércoles, 24 de febrero de 2021

El talentoso mediocampista de 31 años habló en conferencia de prensa tras su llegada al conjunto brasileño proveniente desde River. "Es un crecimiento en lo personal", expresó.



Ignacio Fernández fue presentado este miércoles como nuevo refuerzo de Atlético Mineiro de Brasil, proveniente de River a cambio de 5.8 millones de dólares a cambio del 70% de su pase y manifestó sus objetivos en el Galo, club en el que "ya es un ídolo", según el propio presidente Sérgio Coelho.





"Le quería agradecer a toda la gente del Galo y a los dirigentes por esta oportunidad. Espero poder aprovecharla y cumplir los objetivos que nos pongamos como grupo. Una de las motivaciones para venir es tratar de conseguir título. Se está armando muy bien y espero, la temporada que viene, hacer un gran campeonato", expresó Nacho en conferencia de prensa. "Me siento preparado para asumir este gran desafío. Un jugador solo no puede ganar campeonatos, es un juego en equipo y ojalá podamos hacerlo de la mejor manera para cumplir los objetivos de este club tan grande", añadió.





El talentoso mediocampista de 31 años tendrá su primera experiencia fuera de la Argentina tras sus pasos por Temperley, Gimnasia y River. "Es un crecimiento en lo personal tener mi primera experiencia fuera de Argentina. Que me haya buscado Atlético es muy importante. Tengo mucha expectativa de poder empezar a competir. Son objetivos muy importantes que tiene el club, tanto la Copa Libertadores y el Brasileirao y ojalá los podamos ganar", declaró, y comparó al Galo con el Millonario. "Todos los equipos necesitan un tiempo de adaptación. En River llevábamos muchos años jugando juntos y eso facilitaba mucho las cosas. Ojalá nos podamos adaptar lo más rápido posible para cumplir todos los objetivos", agregó.



Nacho Fernández fue operado de varicocele a fines de enero y se encuentra en la etapa final de recuperación. "Físicamente todavía no estoy en mi mejor forma. Voy a hacer una preparación rápida para poder adaptarme y poder estar dentro del campo de juego que es lo que más me gusta. Ya empecé con la preparación. En River también jugábamos dos partidos por semana y estoy acostumbrado a este tipo de exigencias. Espero poder hacerlo y adaptarme de la mejor manera al fútbol de Brasil", concluyó.