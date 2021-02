Murió por coronavirus tras recibir un trasplante de una donante infectada Lunes, 22 de febrero de 2021 La donante no mostró síntomas e inicialmente dio negativo a las pruebas.



Dos meses después de recibir un trasplante de doble pulmón de una donante infectada con coronavirus murió la paciente a raíz del covid-19.



La donante no mostró síntomas e inicialmente dio negativo a las pruebas, según un estudio publicado en American Journal of Transplantation.



Especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan estudian si es el primer caso probado de covid-19 en el que el virus se transmitió a través de un trasplante de órganos.



De acuerdo con las fuentes, el cirujano que llevó a cabo el procedimiento también se infectó con el nuevo coronavirus pocos días después, pero se recuperó favorablemente.



Según los médicos, el incidente parece ser aislado porque es el único caso confirmado entre casi 40.000 trasplantes ejecutados en 2020, informó NBC News.



Los pulmones de la donante, que murió después de sufrir una lesión cerebral grave en un accidente de tránsito, fueron trasplantados a la mujer que padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.



"No habríamos usado los pulmones en absoluto si hubiésemos tenido un resultado positivo en la prueba de covid […] Todas las pruebas que normalmente hacemos y podemos hacer, las hicimos", sostuvo el director de la facultad, Daniel Richard Kaul.



Con posterioridad al trasplante, los médicos que habían conservado una muestra de líquido extraído desde la profundidad de los pulmones de la donante, lo analizaron y dio positivo por el virus.



Según los autores del estudio, este caso muestra la necesidad realizar pruebas más extensas antes de la cirugía, especialmente en áreas con altas tasas de transmisión del covid-19.