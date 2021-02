Educación: Reunión con Directores de Modalidades

Viernes, 05 de febrero de 2021

La ministra de Educación Susana Benítez, junto al subsecretario de Educación Julio Navias, encabezaron en la sala de situaciones de Educación una reunión con Directores de modalidades para analizar el proceso del retorno presencial a las aulas.





A este encuentro asistieron: El director del Centro de Educación Física Humberto Fornaroli y la Profesora de educación física Marcela Mendoza, directora de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos (Epja) y Educación en Contexto de Encierro (ECE) Sonnia Gracia de Millán, Referente de Nivel Primaria Analia Zambiasio, Coordinador Pedagógico Fines Guillermo Costa, Referente virtual de Epja Ricardo Ojeda y la asesora Técnica Pedagógica Mónica Alegre.







Finalizada el encuentro la ministra de Educación, realizó un balance sobre las diversas reuniones que tuvo durante la semana con directivos de niveles. “Fueron muy positivas con el apoyo de todo el equipo de conducción del ministerio Educación quienes a su vez dialogan en forma permanente con los directivos, docentes de los diferentes niveles educativos en todas las modalidades. Estamos trabajando fuertemente para el regreso a la presencialidad segura y con la docencia en general no solamente por el tema de los protocolos, sino también para conocer cuáles son las opiniones de las personas que trabajan en los distintos niveles educativos" enfatizó.







Por su parte el director Fornaroli señaló: "Estuvimos con las autoridades educativas trabajando sobre el protocolo para la vuelta a la presencialidad en las clases de educación física tanto primarias y secundarias, también del instituto de educación física. Ahora, estamos proyectando cómo va a ser el trabajo en las horas de educación física, en la primaria es mucho más fácil que en la secundaria ya que en primaria al estar el profesor de la institución cumpliendo su carga horaria en un mismo turno es más fácil, en cambio en el caso del docente que está en secundaria se complica porque tiene varias instituciones en la que da clases, tenemos que ver la manera en la que podemos reducir la movilidad del docente para que el alumno no pueda tener tanto contacto con distintas profesores".







Con Respecto a la forma en que se llevará adelante el cursado, destacó que será presenciales los primeros y segundos años quince días y después lo harán el tercer, cuarto año. Los estudiantes que no asistan a clases presenciales los profesores deberán trabajo para presentar.







En relación con este protocolo la directora de Epja contó que empezarán este 7 de febrero con la continuidad del proceso de aprobación de los estudiantes de manera online y luego a partir del primero de marzo empezarán con una modalidad de cursado semipresencial y/o a distancia. "Nosotros tenemos estudiantes qué están dentro del grupo de riesgo entonces con ellos seguiremos trabajando de manera virtual. Estamos trabajando en un protocolo de seguridad para garantizarle a los estudiantes y a su familia, docentes las condiciones de salubridad que corresponda cuidar", destacó y continuó explicando la modalidad que se aplicara en los ECE. "Depende de las condiciones epidemiológicas y cada lugar de encierro tenga estamos trabajando con los directores de las unidades penitenciarias penitenciaria para ver si podemos volver a la semipresencialidad o a la educación a distancia".







Cabe destacar que el Plan Fines cuenta con una matrícula de 12 mil estudiantes de las cuales 4000 están en proceso aprobación, el resto promovió al módulo siguiente.