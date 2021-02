Educación acondiciona las escuelas para el regreso seguro

Martes, 02 de febrero de 2021

Desde el ministerio de Educación preparan un regreso seguro a las escuelas, cuyas clases se iniciarán el 1 de marzo. En tanto, desde el 1 de febrero ingresaron trabajadores de mantenimiento a acondicionar las escuelas, se intensificaron las reuniones con los diferentes niveles para ajustar protocolos de presencialidad.





Los primeros estudiantes que concurrirán a las escuelas, a partir del 17 de febrero, serán quienes adeudan la aprobación del examen jurisdiccional. También se recomienda, aunque aún no se ha definido, que concurran los niños del nivel inicial y quienes ingresen a la primaria.



Entre protocolos y semáforos sanitarios, desde el año pasado se trabaja en un inicio de clases presenciales, si la situación epidemiológica lo permite. Semanas atrás, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y el gobernador Gustavo Valdés brindaron una conferencia de prensa a través de la cual se comprometieron a trabajar en un inicio de clases presenciales.



Luego, la ministra de Educación, Susana Benítez, ratificó que se avanza en ello y, tal como el calendario escolar lo indica, será a partir del 1 de marzo.



El subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias, confirmó que, siguiendo el calendario, esta semana se contactó a los directivos para la apertura de las escuelas, personal de mantenimiento ingresó a los centros educativos para acondicionar las escuelas, tanto urbanas como rurales, de la capital y del interior.



Las agendas de esta semana continuarán con reuniones de trabajo con los directivos de los niveles y modalidad–Dirección de Educación Secundaria, Dirección de Gestión Privada y Consejo General de Educación–, como así también de Educación Superior y Dirección de Educación Física y Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA). En este marco, se ultiman los detalles para el regreso a clases. Esto incluye desde protocolos, condiciones y continuidad pedagógica a la situación epidemiológica de cada localidad.



Mientras tanto, el 11 de febrero deberá presentarse el personal docente a las escuelas. Según indicó Navías, se conversará con los sindicatos sobre los aspectos laborales, considerando la situación de la población de riesgo. Se garantizarán los pasos que establece el Estatuto Docente.



Para el 15 de febrero, se prevé la concurrencia de los estudiantes que deben realizar el ciclo de complementación de contenidos. Se trata de los alumnos que deberán recuperar, debido a que no aprobaron los exámenes jurisdiccionales.



Siguiendo el calendario escolar, se prevé el inicio de clases para el 1 de marzo. “Será presencial, escalonado, de forma gradual, en burbujas, con todos los protocolos que conocemos, como el distanciamiento social, el uso de alcohol en gel y el barbijo”.



Si bien aún no se han definido los detalles, una de las recomendaciones de los especialistas -que actualmente evalúa el Ministerio- es que se dé prioridad a los estudiantes que el año pasado estuvieron en situación de terminalidad. Por ejemplo, los alumnos que pasaron a primer grado y quienes ingresaron a la secundaria, y de nivel inicial.



El 12 de febrero se reunirá el Consejo Federal de Educación. Allí se evaluará un documento conjunto de las Provincias de cara al inicio de clases y se ajustarán los protocolos con los que se viene trabajando.