Chats de Luque: “Avisame si están enojados con nosotros” y “se va a cagar muriendo”

Lunes, 01 de febrero de 2021

El neurocirujano y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos investigados por homicidio culposo, intercambiaron una serie de mensajes insólitos durante la mañana en la que falleció Diego.





El neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, acusados en la causa de la muerte de Diego Maradona por presunto homicidio culposo, intercambiaron una serie de mensajes durante la mañana del 25 de noviembre de 2020, cuando el Diez falleció en su habitación del country San Andrés de Tigre. En las últimas horas, esas conversaciones que forman parte de la investigación fueron reveladas por Infobae.





Aquel día, cuando los medios de comunicación ya comenzaban a hablar de una descompensación de Diego, Luque se comunicó con uno de sus socios para contarle lo que había pasado y darle indicaciones de cómo llegar al lugar: “Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenés que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Está sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación”.



Luego, el neurocirujano recibió un mensaje de uno de sus contactos con una captura de pantalla de televisión en el que se informaba la noticia, a lo que respondió: “Sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”.



Con respecto a la conversación con Cosachov, el diálogo comienza con una explicación de la psiquiatra, quien había asistido al lugar para un control de rutina: “Ahora está con el equipo (de la ambulancia) lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia”, explica la psiquiatra. Y luego agregó más detalles de la reanimación. Luque, por su parte, respondió: "Avisame si están enojados con nosotros". Y también buscó calmar a la psiquiatra: “Tranqui. Trata de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga”. Además, se apoya en que “la familia estaba al tanto de todo” y que ellos también habían firmado el alta en la Clínica Olivos para mandar a Maradona a la supuesta internación domiciliaria.





Romina Milagros Rodríguez, denominada como Monona por el astro, habló en América y no sólo reveló detalles de los momentos que antecedieron a la partida de Maradona, sino que también desmintió versiones oficiales.



“Lo último que hablé con él fue a la noche. Fui y me dijo que no quería comer, entonces le dije que al menos le hacía unos sanguchitos y un té. Dicen que no comió, pero es mentira, comió un sándwich porque yo los contaba para ver si comía o no. Había cinco, así que uno se lo comió Diego, es mentira que no comió”, contó la cocinera.



En ese sentido, Monona, que conocía la intimidad de Maradona, relató el momento en el que intentaron reanimar al Diego: “Ese día fue mucha locura. Yo cuando lo vi a él, ya había fallecido. Me acuerdo del conteo, que no quiero ni acordarme. Decían ‘1, 2, 3, vamos’, contaba la enfermera cuando le hacía RCP”.