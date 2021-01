Pastor Evangelista se niega a colaborar con el Comité de Crisis y pone en riesgo a la comunidad

Domingo, 17 de enero de 2021

El Pastor Evangélico, Rafael Silvero del Santuario de la Fe “Una Iglesia de Milagro” se niega a colaborar con el Comité de Crisis de Monte Caseros en dar los nombres de los que concurrieron al templo en estos últimos días para aislar e hisopar a los contactos estrechos de los casos positivos que concurrieron al templo.





Los positivos hasta el momento son personas que por voluntad propia se presentaron a hisoparse y manifestaron haber concurrido al templo de la Fe. Mientras que el pastor Silvero manifestó por radio que el no se hisopará porque no tiene síntomas, considerado por el Comité de Crisis un grave error que pone en peligro a la comunidad de Monte Caseros.



En la conferencia de prensa brindada éste viernes desde el Comité de Crisis dieron a conocer que 6 de los positivos no atienden el teléfono y se conoció que 4 de ellos no esperaron el resultado y siguieron circulando por la ciudad. Asimismo, uno de ellos hasta se atrevió a abrir su kiosco.



Desde el Comité piden la colaboración y el aporte de datos llamando al Call Center municipal 3775 495555/494499/450000/450001, ya que no es pecado No es un pecado contagiarse, pecado es seguir en la calle como el pastor que no se aisló y sigue recibiendo gente.



La sociedad de Monte Caseros en su mayoría manifestó su repudio en las redes sociales respecto al accionar del pastor Silvero.