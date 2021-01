Defensa y Justicia empató con Coquimbo Unido la primera semifinal

Miércoles, 13 de enero de 2021

El conjunto argentino igualó 0 a 0, de local, ante su par chileno y el pasaje a la final se definirá el próximo sábado en Florencio Varela.





Defensa y Justicia, inmerso en una semana difícil, consiguió esta noche un empate sin goles en Paraguay, en la primera semifinal de Copa Sudamericana que sostuvo con Coquimbo Unido de Chile.



El partido, por decisión de la Confederación Sudamericana (Conmebol), se disputó en el estadio Manuel Ferreira de la ciudad de Asunción, donde la escuadra chilena hizo las veces de local, luego de la cancelación del partido, originalmente pautado para el viernes 12 en La Serena primero y en Santiago de Chile, después.



El conjunto del técnico Hernán Crespo suspendió la realización del encuentro la semana pasada, a partir de los casos positivos de coronavirus que sufrieron sus jugadores Rafael Delgado, Francisco Pizzini y Washington Camacho, quienes se recuperaron e integraron la delegación del 'Halcón', que viajó a territorio guaraní.



La revancha se jugará el sábado, desde las 20.30, en el estadio Norberto Tito Tomaghello, de Florencio Varela.



Defensa y Justicia pareció olvidarse de los problemas recientes y asumió la iniciativa en el estadio de Olimpia.



Con un dibujo táctico que mutó del 3-5-2 a un 3-4-1-2, con Fernández como enlace, el equipo de Crespo ejerció el dominio territorial, sin ser profundo.





Es cierto que al 'Halcón' le faltó precisión en los metros finales y esa mayor posesión del balón no se tradujo en una situación tras otra de gol. Por el contrario, el equipo de Florencio Varela tuvo dos ocasiones con Braian Romero; una imposible de perder a los 41 minutos de ese segmento inaugural.



Desde el otro lado, Coquimbo propuso armarse de atrás hacia adelante, pero no tuvo cohesión en sus líneas y le costó bastante aproximarse con riesgo a la valla de Ezequiel Unsaín. En síntesis, el equipo chileno pareció cómodo en su papel de 'partenaire'.



En el segundo tiempo, el equipo visitante continuó con la tesitura de buscar la apertura, pero pareció cansarse -de a poco- de esa condición de mantener la posesión y no poder inquietar al guardavallas argentino Matías Cano (ex UAI Urquiza).



Crespo ensayó variantes y mandó a la cancha tanto a Delgado como Pizzini para buscar un desequilibrio. La intención, al menos, radicaba en anotar un gol en condición de visitante que pudiera favorecer sus futuros planes.



Pero Defensa y Justicia no estuvo fino en los últimos tramos, insistió en querer ingresar por un superpoblado medio y casi no provocó riesgos a la defensa chilena.



Por el contrario, Coquimbo, a pesar de no abandonar jamás esa postura cautelosa, tuvo la chance más clara del encuentro sobre los 45m. del segundo período, cuando Benjamín Vidal quedó mano a mano con el arquero Unsaín, pero demoró la maniobra y permitió la recuperación de Adonis Frías que cortó la acción de peligro.



De esta manera, Defensa y Justicia, que deberá jugar el jueves en cancha de Arsenal ante Aldosivi de Mar del Plata por un pendiente de la Copa Diego Maradona, buscará sellar el pasaporte a la final el sábado venidero, en Florencio Varela.