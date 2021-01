San Martín no viaja por los casos de COVID Martes, 12 de enero de 2021 Javier Saiz y Franco Méndez dieron positivo. También se contagiaron el asistente técnico Revidatti y el kinesiólogo Cardozo. Se postergan los compromisos previstos.



Los jugadores Javier Saiz y Franco Méndez arrojaron “resultado positivo” en coronavirus, así como integrantes del cuerpo técnico, lo que impide jugar al plantel de San Martín de Corrientes, su compromiso de mañana en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

La institución “rojinegra” comunicó, a través de sus canales oficiales, que el escolta correntino (18 años) y el ala pivote cordobés (26), dieron “positivo”, luego de los testeos PCR a los que se sometieron en las últimas horas.

“Los dos jugadores permanecerán en sus domicilios, cumpliendo con todos los protocolos y con seguimiento médico hasta recibir el alta”, sostuvo el club correntino.

Saiz se incorporó al “prócer” esta temporada, tras jugar en Regatas Corrientes. El jugador tuvo participación en los 18 encuentros que tuvo San Martín hasta la fecha. El cordobés se desempeñó con buenos números: promedió 9.8 unidades en 27.3 minutos en cancha. Por su parte, Méndez es un jugador formado en las divisiones inferiores y tuvo una participación regular en este inicio del torneo: 3.8 puntos en 12.8 minutos de promedio en los 13 cotejos donde vio acción.

También están contagiados del virus de COVID-19 el asistente técnico Gabriel Revidatti y el kinesiólogo Milton Cardozo. Durante el año pasado, el “santo” había registrado casos en jugadores y el cuerpo técnico. En la primera “burbuja”, el interno Franco Alorda y el asistente técnico Ariel Checenelli contrajeron la enfermedad. Más adelante en el torneo, Emiliano Basabe también se ausentó unos partidos al dar positivo en un testeo. Además, Iván Basualdo y Jonathan Machuca tuvieron coronavirus en su paso por la Liga de México, donde jugaron durante el parate de la Liga Nacional, defendiendo la camiseta de Leñadores de Durango. De estos jugadores, Alorda ya no se encuentra en el plantel, ya que partió a Carmen de Patagones para jugar en Atenas de esa ciudad, un equipo que se desempeña en la Liga Argentina (ex TNA).

San Martín, ubicado en la posición de escolta con una marca 14-4, tenía previsto reanudar oficialmente el torneo en su choque ante Olímpico de La Banda (10-9), en el estadio de Obras Basket. También se posterga el compromiso del jueves con Instituto de Córdoba (13-6).