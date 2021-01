Por seguridad cierran el predio del Gaucho Gil

Lunes, 04 de enero de 2021

Desde esta jornada, personal de Gendarmería Nacional podría intervenir para cerrar todos los comercios que rodean a la ermita. Hasta ayer, los promeseros podían acercarse con barbijo y respetando el distanciamiento para encender velas. Directivos del hospital Las Mercedes piden que nadie vaya.





Desde hoy y hasta el domingo 10, el predio del Gaucho Gil estará cerrado, les comunicaron a los puesteros que tienen sus locales comerciales alrededor de la ermita y se recordó que tampoco habrá cabalgatas como todos los años.



Las únicas actividades que se desarrollarán, sin presencia de público y se transmitirán de manera virtual, serán los fuegos artificiales en el predio de la Cruz Gil a partir de las 0 horas del viernes 8, que será organizado por el centro recreativo Devotos Cruz Gil y la celebración de la Misa a las 6, en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes y que se transmitirá por la televisión local.



Augusto Cabrera, en representación de los gauchos peregrinos que durante los 8 de enero realizan la ya tradicional cabalgata desde el templo parroquial en la ciudad hasta el predio, manifestó que "desde el año '83 realizamos esta cabalgata y ésta será la primera vez que no podremos realizarla por la pandemia.



En un principio éramos unos pocos amigos, pero con el paso del tiempo se fue sumando gente de toda la provincia. Hubo años que superamos los mil jinetes", agregó.



TAXIS Y REMISES



El sábado 2, el Comité de Crisis de Mercedes publicó un comunicado en el que informa que "atendiendo a la situación epidemiológica actual y a la circulación creciente de personas, a raíz de las cercanías a la fecha de la conmemoración al Gaucho Gil se decidió dejar sin vigencia de manera momentánea desde el 3 al 11 de enero de 2021 la Oblea de Circulación.



Frecuente para taxis y remises". Los mismos, al salir o ingresar de la ciudad, deberán dejar registro de su acción, el único acceso habilitado para dicha actividad económica será el ubicado por avenida Carlos Pellegrini, agregaron.



PEDIDO A GRITOS



La doctora Maria Laura Lacour, directora del Hospital "Las Mercedes", de la ciudad de Mercedes, dialogó con La Dos sobre el creciente aumento de casos en la localidad. Además, se refirió a la situación que esperan para el 8 enero, día del Gauchito Gil.



La médica, dijo que “la gran circulación de personas en la ciudad genera un aumento de casos”. Y ese sentido dijo que “esperemos que no sea un brote”.



“Venimos pidiendo a gritos que la ciudadanía no se movilice. Mercedes tiene la particularidad de tener luego de las Fiestas el festejo del Gauchito Gil el 8 de enero”, precisó Lacour.



La funcionaria comentó que sienten “cierto temor” por la festividad del Gauchito Gil del 8 enero. “Por los efectos epidemiológicos”, comentó.



“Es muy difícil detener la llegada de personas. Hemos firmado un comunicado, donde pedimos responsabilidad a la sociedad mercedeña, para que no acceda al predio. Que se realice la ofrenda en cada domicilio”, puntualizó.