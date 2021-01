Eximen de retenciones a una decena de productos del campo correntino Lunes, 04 de enero de 2021 Desde el primer día del año, las economías regionales no pagarán impuesto a las exportaciones. Beneficia a la producción yerbatera, cítricos y otras producciones locales. Pero nada dice del arroz.

El Gobierno nacional decidió eximir de retenciones a la exportación a una serie de producciones de las economías regionales de todo el país. Varias cadenas productivas de Corrientes se verán beneficiadas por la medida.



“Hay una decisión clara del gobierno del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Kirchner de acompañar a las economías regionales” dijo el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, el correntino José “Pitín” Aragón.



A través de un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, el Gobierno da un apoyo a las economías del interior de la Argentina, al eliminar los derechos de exportación para una treintena de producciones de las denominadas economías regionales.



Esta norma alcanza a varias cadenas productivas que se desarrollan en Corrientes como ser: tomate, pimiento, miel, mandioca, cítricos dulces, cítricos, infusiones (té y yerba mate), alimentos en base a frutas, jugos de frutas y aceites y esencias de cítricos.



Esta medida alcanza a los productores de alimentos y bebidas de las distintas regiones argentinas, que representan al 41% del empleo del sector y que generan un 24% del total de las exportaciones del rubro.



La eliminación del arancel está incluido en el decreto 1060 publicado el jueves 31 de enero en el Boletín Oficial, que también incluye modificaciones arancelarias para productos no agrarios.



Las cadenas alcanzadas por el nuevo arancel 0% son las de carne ovina y caprina, huevos, acuicultura, apícola, productos hortícolas (tomate, pimiento, cebolla, ajo, puerro, espárrago, etc.), hongos, olivícola, maíz pisingallo, legumbres, papa y mandioca.



También la producción de frutos secos, frutas tropicales, cítricos dulces, cítricos, uva en fresco y pasas de uva, cucurbitáceas, frutas de carozo, frutas finas, peras y manzanas, infusiones, semillas, quinoa, especias, alfalfa, alimentos en base a frutas, jugos de frutas y aceites y esencias de cítricos.





En los fundamentos del decreto se explicita que “en cuanto a los bienes agroindustriales, se identificó en una primera revisión la potencialidad de determinadas economías regionales en términos de crecimiento de las inversiones, la producción y las exportaciones que generará creación de empleo en forma directa e indirecta en todas las provincias del país”.



Agrega que “se fija para esas mercaderías un Derecho de Exportación del Cero por ciento (0 %) como medida concreta para contribuir a aumentar la producción y las exportaciones, apoyando a los productores y las productoras y las cadenas de valor asociadas y de esta forma recuperar los niveles históricos de exportación, fomentando el desarrollo de la industria exportadora nacional”.



El ministro de Agricultura, Luis Basterra, afirmó que “esta medida viene a acompañar el gran esfuerzo que han venido sosteniendo los productores de estas economías para sostener la producción y abrir nuevos mercados en un contexto complejo como el de este año”.



Desde la cartera afirmaron que esas economías involucran de manera directa a 192.000 trabajadores y representan al 41% del empleo en la industria de alimentos y bebidas, extendida en todo el país.



Desde el primer día del año 2021, no pagarán retenciones a las exportaciones de las siguientes cadenas productivas:



l Ovina



l Caprina



l Huevos



l Acuicultura apícola



l Productos hortícolas (tomate, pimiento, cebolla, ajo, puerro, espárrago, etc.)



l Hongos



l Olivícola



l Maíz pisingallo



l Legumbres



l Papa y mandioca



l Frutos secos



l Frutas tropicales



l Cítricos dulces



l Cítricos



l Uva en fresco y pasas



l Cucurbitáceas



l Frutas de carozo



l Frutas finas



l Peras y manzanas



l Infusiones



l Semillas



l Quinoa



l Especias



l Alfalfa



l Alimentos en base a fruta



l Jugos de frutas



l Aceites y esencias de cítricos