Cronograma de Ferias de la Ciudad durante la primera semana de enero Lunes, 04 de enero de 2021 Los próximos días, los feriantes estarán en los puntos fijos tradicionales en las plazas céntricas, en el horario de 8 a 13. Durante la primera quincena no habrá ferias los días lunes y viernes.





La Municipalidad de Corrientes informa que durante los primeros días del mes de enero de 2021, las Ferias de la Ciudad funcionarán en los puntos fijos tradicionales ubicados en las plazas y espacios verdes cercanos al radio céntrico, como ser: Libertad, Los Amigos, Torrent, Evita, La Cruz y el parque Mitre.



En tanto que, atendiendo a la modalidad vacacional en la que ingresarán muchos productores, durante la primera quincena del mes entrante, no habrá ferias los días lunes y viernes.



Como es habitual, las ferias funcionarán de 8 a 13, pudiéndose encontrar en las mismas productos frescos de calidad, variedad y a buenos precios. Además de frutas, verduras y gastronomía típica, en todos los espacios públicos se pueden conseguir artesanías y plantas ornamentales, entre otras grandes variedades.



Vale remarcar que en las Ferias, los stands están separados conforme al protocolo sanitario por el Covid-19 y no se permite a los clientes tocar los productos, ya que estos solo pueden ser manipulados por los feriantes. La Municipalidad dispone también medidas de higiene y de respeto a las normas de distanciamiento, a fin de dar cumplimiento a las medidas de prevención por la pandemia.







CRONOGRAMA



Martes 5 de enero: Plaza Libertad y Plaza Los Amigos



Miércoles 6 de enero: Plaza Torrent y Plazoleta Evita



Jueves 7 de enero: Plaza La Cruz



Sábado 9 de enero: Parque Mitre