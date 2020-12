149 muertos y 5.230 nuevos casos de COVID-19 en Argentina

Lunes, 28 de diciembre de 2020

Con las cifras de este domingo, suman 42.650 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.583.927 los contagiados desde el inicio de la pandemia.







Otras 149 personas murieron y 5.030 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 42.650 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.583.927 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este domingo el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria indicó que son 3.313 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 52,6% en el país y del 56,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.



Un 54,15% (2.724 personas) de los infectados de este domingo (5.030) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.



De los 1.583.927 contagiados, el 88,88% (1.407.926) recibió el alta y 137.721 son casos confirmados activos.



El reporte vespertino consignó que murieron 97 hombres, 71 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chubut; 3 en La Rioja; 1 en Río Negro; 1 en Salta; 1 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 11 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; y 2 en Tierra del Fuego.



También fallecieron 52 mujeres: 39 en la provincia de Buenos Aires; 1 en Chaco; 1 en Entre Ríos; 1 en Río Negro; 1 en San Luis; 1 en Santa Cruz; 5 en Santa Fe; 2 en Santiago del Estero; y 1 en Tierra del Fuego



Este domingo se registraron en la provincia de Buenos Aires 1.996 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 728; en Catamarca, 46; en Chaco, 70; en Chubut, 155; en Corrientes, 235; en Córdoba, 227; en Entre Ríos, 155; en Formosa, 1; en Jujuy, 6; en La Pampa, 189; en La Rioja, 7; en Mendoza, 51; en Misiones, 23; en Neuquén, 82; en Río Negro, 163; en Salta, 37; en San Juan, 10; en San Luis, 38; en Santa Cruz, 242; en Santa Fe, 406; en Santiago del Estero, 24; Tierra del Fuego, 88; y en Tucumán 51.



En las últimas 24 horas fueron realizados 21.455 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.683.310 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 103.209 muestras por millón de habitantes.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 667.990 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 170.327; Catamarca, 2.576; Chaco, 23.847; Chubut, 29.881.; Corrientes, 11.383; Córdoba 125.093; Entre Ríos, 28.078; Formosa, 214; Jujuy, 18.506; La Pampa, 9.706; La Rioja, 9.068; Mendoza, 59.609; Misiones, 1.011; Neuquén, 39.365; Río Negro, 37.277; Salta, 22.208; San Juan, 10.900; San Luis, 16.032; Santa Cruz, 22.239; Santa Fe, 171.770; Santiago del Estero, 17.071; Tierra del Fuego, 18.739; y Tucumán, 70.407.



Se incluyen 17 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa, (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.









En este contexto, el presidente Alberto Fernández afirmó que la Argentina forma parte del grupo de "menos de diez países en todo el mundo" que empezarán a vacunar contra el coronavirus antes de fin de año, en un escenario en el que los países centrales "acapararon" las dosis para ellos.



En diálogo con Radio 10, el Presidente pidió ser "cautos" y no "dejarse llevar por una guerra por momentos geopolítica y por momentos comercial" en torno al origen de la vacuna y advirtió: "Detrás de la venta de las vacunas hay un mercado de decenas de miles de millones de dólares; eso tenemos que entenderlo".



"Creo que somos menos de diez (países) en el mundo, por eso es tan importante lo que hemos logrado", agregó el Presidente ante una consulta sobre qué naciones están iniciando el plan de vacunación.



No obstante, Fernández aclaró que no podía ser "categórico" con la respuesta porque las cifras son dinámicas en cuanto a los acuerdos que se sellan entre los laboratorios y los Estados.



Por su parte, el Ministerio de Salud anunció que se inició la distribución por todo el país de la vacuna Sputnik V para comenzar el plan de vacunación contra el coronavirus en Argentina.



"Día histórico. hoy iniciamos la distribución de la vacuna Sputnik para llegar a cada provincia argentina, con una logística federal, equitativa y proporcional", anunció en Twitter el ministro de Salud, Ginés González García.



El plan tendrá distintas etapas y se iniciará con las personas con riesgo de desarrollar la enfermedad grave y complicaciones por Covid-19 y con quienes tengan una mayor exposición al virus.



A su vez, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó que los resultados de los exámenes que hizo la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) sobre la vacuna rusa Sputnik V muestran "una eficacia que genera optimismo" en la lucha para prevenir el coronavirus".



La funcionaria recordó por Radio Rivadavia que, en el caso de la Sputnik V, se hizo "una visita en octubre para tener información en relación a todos los avances del desarrollo de la vacuna".



Vizzotti explicó que "la Argentina tiene una nueva ley que avala contratos extraordinarios sin tener resultados de procesos químicos" el cual "especifica que debe tener una recomendación de Anmat".



En tanto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, informó que las Fuerzas Armadas están "preparadas para la campaña de vacunación" contra el coronavirus y afirmó que "cada provincia define las capacidades que va a utilizar" a la hora de llevar a cabo el operativo de inmunización.



El ministro dio cuenta sobre las tareas de fraccionamiento de las 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V que se realizaron a partir del jueves 24, cuando llegó el avión que las transportaba desde Moscú y que comenzaron a ser enviadas a cada provincia.



Hay "17 hospitales militares distribuidos en todo el país y estamos preparados para la campaña de vacunación", agregó el ministro de Defensa.





Panorama mundial



A nivel global, el mundo superó los 80 millones de contagios de coronavirus al registrar en las últimas 24 horas más de 511.000 casos nuevos y 7.077 muertos, con lo que acumula casi 1,76 millones de decesos, según la Universidad Johns Hopkins (JHU).



El país más afectado a nivel mundial sigue siendo Estados Unidos, donde un habitante de cada 1.000 falleció a causa de la enfermedad que, hasta la fecha, causó 332.000 muertes.



En Europa, donde algunas naciones aún se enfrentan con una propagación incontrolable del virus, países de la Unión Europea (UE) iniciaron la inmunización con la vacuna de Pfizer/BioNTech.



No obstante y pese a los atisbos de esperanza plasmados con la administración de las vacunas a los primeros de los 450 millones de ciudadanos de los 27 estados miembros de la UE, los expertos coinciden en que la población tardará en volver a la normalidad, cuyo retorno no se espera como mínimo hasta junio de 2021.



También África fue noticia, tras detectarse en Nigeria una nueva cepa de la Covid-19, distinta a las de Sudáfrica y en el Reino Unido, pero que "comparte algunas mutaciones" con esta última, informó el Centro Africano de Excelencia para la Genómica de las Enfermedades Infecciosas (Acegid), citado por la agencia de noticias AFP.



En Asia, la capital china, Beijing, extremó las medidas contra la Covid-19 con testeos masivos en más de un millón de personas en distritos en riesgo, frente al temor de un incremento de casos durante los viajes los feriados de fin de año, y la Comisión Nacional de Salud instó a todos los distritos a entrar en "modo de emergencia", aislando regiones.