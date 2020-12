La pandemia impacta emocionalmente en los capitalinos

Lunes, 28 de diciembre de 2020

La pandemia por el COVID 19 SARS-CoV-2 tiene fuerte alcance emocional entre los vecinos de la ciudad de Corrientes.



De un informe realizado por la Dirección de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se desprende que más del 42,30% de los encuestados se siente bien, pero cerca del 57,70% manifiesta estar afectado en este contexto de crisis sanitaria.









Un reciente informe elaborado por la Dirección de Estadística y Censos de la Subsecretaría de Sistemas y Tecnología de Información (SUSTI), dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, revela que la pandemia impacta emocionalmente de forma negativa entre más del 57% de los vecinos de la ciudad de Corrientes.



En tanto que, cerca del 42,33% manifiesta sentirse bien pese al contexto. El estudio también determina que en esta circunstancia aumentó en cerca del 38% el consumo de cigarrillos, y un poco menos del 27% de medicamentos sin prescripción médica.



Sobre el impacto emocional, el relevamiento arrojó como resultado que el 42,32% se siente bien; y el restante 57,68% no se siente bien emocionalmente.



Preocupación y estrés



Dentro del grupo que no se siente bien a consecuencia de la pandemia, el 41,60% de los encuestados expresa sentirse preocupado. Otro 26,36% declara estar estresado.



El 12,66% de este grupo dice encontrarse ansioso. El 9,56% se manifiesta angustiado en contexto de pandemia. El 5,17% se reconoce deprimido, y el 4,39% se identifica decaído.



La mayoría de los encuestados declaran sentirse identificados con más de una emoción relacionada al agotamiento o repercusiones negativas como resultado de la pandemia.



Consumo: cigarrillos y medicamentos



Ante el estado emocional de los capitalinos, el relevamiento también consulta sobre la problemática del aumento de consumos de sustancias.



El resultado del informe afirmó que, del total de los encuestados, el 65,75% no aumentaron ni comenzaron consumo de ninguna sustancia durante la pandemia. E tanto que el restante 35,25% sí manifiesta haberlo hecho.



De acuerdo a la Dirección de Estadísticas y Censos, 1 de cada 3 personas en Capital aumentaron o comenzaron el consumo de alguna sustancia. Dentro de este grupo, el cigarrillo presenta una mayor proporción, que alcanza el 37,26%.



Le sigue el consumo de medicamentos sin prescripción médica con un 26,42%. En el tercer lugar aparecen bebidas alcohólicas con un 22,64%.



El consumo de marihuana en un 5,66%; tranquilizantes un 3,30%; comida en exceso un 3,30, y 1,41% otros.