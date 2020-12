Más luces y menos ruido, una campaña que brega por la salud de los correntinos

Jueves, 24 de diciembre de 2020

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes continúa con la campaña que pretende concientizar sobre el uso de la pirotecnia de estruendo y cómo incide de manera negativa en personas con distintos trastornos, adultos mayores, personas con discapacidad y también en las mascotas.







Una vez más desde la Municipalidad se renueva la campaña dirigida a los vecinos de la ciudad que pretende concientizar sobre el uso de la pirotecnia. Es por ello que fomenta celebraciones de fin de año con “Más luces y menos ruido”, en el marco de la Ordenanza Nº 6678/18, que determina que los artefactos pirotécnicos iguales o mayores a 2 pulgadas no se encuentran autorizados a ser producidos, distribuidos, comercializados y utilizados en el ámbito de la ciudad.

Esta iniciativa busca que “todas las familias puedan disfrutar de unas fiestas sanas y en paz”, aseveró la Directora General de Discapacidad, Andrea Gómez quien además agregó: “ Con esta propuesta intentamos apoyar a las instituciones que trabajan por y para la discapacidad en pos de que todas las familias puedan disfrutar tranquilas porque, lo que es diversión para unos es, a veces, un gran problema para las personas que sufren la pirotecnia de estruendo; entonces queremos concientizar de alguna manera para que todos los años podamos tener unas fiestas tranquilas y para todos”

A su turno, Claudia Pérez, directora de Asociación de Padres de Niños Autistas (APADEA) de Corrientes y madre de Andrés un joven con Trastorno por Déficit de Atención (TDA) de 26 años reconoció que esto es el resultado de un largo proceso iniciado desde hace tiempo con el Municipio y comentó su vivencia en el seno familiar, cada vez que debían padecer los ruidos por pirotecnia de estruendo.

“Cada año al llegar las fiestas, por la pirotecnia de estruendo, nosotros no las pasábamos en familia; a la hora del brindis habíamos tomado por costumbre retirarnos antes porque Andrés se angustiaba, se ponía a llorar y por eso debía retirarme y evitar completamente ese momento”, comentó.

Con el tiempo el niño, hoy ya joven, se fue adaptando con diferentes metodologías como la anticipación de lo que va a ocurrir. “Ese tipo de metodología es fundamental que se haga: contarles a los niños de que se tratan las fiestas, que va a suceder y prepararlos ante los estruendos”, recomendó la profesional.

Recordó que, en el 2017, Andrés tuvo una crisis con autoagresión y por eso a raíz de ese evento y muchos otros que se dan dentro de las familias que tienen hijos con estos trastornos, “venimos trabajando en este tema porque siempre apoyamos todo lo que tenga que ver con lo comunitario y lo que beneficie a las familias”.



CONCIENCIA Y EMPATÍA



“Esto se trata de que tomemos conciencia de que las personas con trastornos, los ancianos y todos los que tengan que ver con otras discapacidades; además de los animales sufren ante los sonidos fuertes. Les hace mucho daño. Y no solo en ese momento, sino también les cuesta recuperarse y cambian conductualmente en los días siguientes. Eso hace que cambie toda la familia, no sólo en ese momento sino en el entorno familiar que se ve complicado con todo lo que uno tiene que desarrollar, las vivencias son terribles”, resaltó Pérez.