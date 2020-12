Valdés inauguró obra que erradica todas las calles de tierra del barrio Bañado Norte

Miércoles, 23 de diciembre de 2020

Gustavo Valdés encabezó este miércoles la apertura del pavimento de hormigón armado -con cordón integral- de la calle Baibiene, entre Santiago del Estero y Estados Unidos, en Capital.





El plan concretado, abarca 13 cuadras de completamiento de la red vial, el cual dio por concluida las cuadras de tierra que existían en la zona.



El acto correspondiente y el tradicional corte de cintas, tuvo lugar en el mismo barrio Bañado Norte, en la intersección de las calles Baibiene y Colombia, donde acompañaron al mandatario provincial, en la oportunidad; el intendente de Capital, Eduardo Tassano; el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich; el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Justo Espíndola y el presidente del Concejo Deliberante, Alfredo Vallejos; junto a demás funcionarios, ediles y vecinos.



Detalles de obra



La obra de pavimentación forma parte de un Plan integral de consolidación y completamiento de la red vial pavimentada del barrio Bañado Norte, erradicando en su totalidad las calles de tierra. Las 13 cuadras de esta etapa comprenden 1483 metros lineales y la ejecución de otros 2178 de cordón cuneta de 9 cuadras entre calles y pasajes.



La inversión total fue de $12.810.854,34 (pesos doce millones ochocientos diez mil ochocientos cincuenta y cuatro con treinta cuatro centavos). En promedio, se invirtió más de tres millones por cuadra y más de 2.800 pesos por metro cuadrado.



Trabajaron en la obra doce operarios, dos topógrafos, seis choferes y dos profesionales. Se utilizaron dos camiones con batea, una motoniveladora, una retro sobre neumático, un rodillo autopropulsado vibratorio, cuatro mixers, una regla vibratoria y moldes.



Gobernador Valdés



Al dirigirse a los presentes, el gobernador Valdés recordó inicialmente que en el “2005, caminábamos con Claudio Polich alrededor de la ciudad, cuando éramos candidatos a concejales, y cada vez que golpeábamos las puertas en este barrio, nos decían los vecinos que las calles de tierra eran un desastre cuando llovía”. En este sentido, aportó que –por ello- “junto a Eduardo Tassano, hemos decidido posteriormente en campaña, trabajar juntos para revertir esta realidad, en una ciudad que cuenta con más de 10mil cuadras en la actualidad, y tiene 4 mil asfaltadas”. “Por todo esto, diseñamos un plan con varios frentes: por un lado, el de la oferta privada, que podrá hacer cordón cuneta y cuadras de pavimento; y también recuperamos la fuerza con la Dirección Provincial de Vialidad, generando un departamento que se llama Vialidad Urbana, para colaborar con las ciudades del interior y Capital”, añadió el mismo.



Continuando, Valdés volvió a remarcar la importancia del trabajo mancomunado entre Provincia y Municipio, para concretar las obras necesarias en Capital. “Tenemos que seguir trabajando juntos; sino, es imposible avanzar y construir la ciudad que todos queremos”, sostuvo.



Por otra parte, el mandatario recordó que “en su momento, he tomado la decisión de hacer una comisaria nueva”, destacando la gestión provincial, en pos de brindar mayor seguridad en la zona, junto a la flamante obra de pavimento, que mejorará la transitabilidad dentro del barrio.



Claudio Polich



El ministro de Obras Públicas expresó que las obras en el barrio no se limitan a la inaugurada hoy, sino que se suma a la pavimentación de la calle Colombia y los trabajos en calle Rolón, que dentro de poco se vinculará con Estados Unidos. Además se harán otras diez cuadras de cordón cuneta para eliminar las calles de tierra y se refaccionará la Comisaría 6ta. “Se puede decir que estamos de parabienes en el barrio, pero sabemos que faltan muchas cosas, entonces seguiremos trabajando”.



Intendente Tassano



“Antes del acto estuvimos hablando con vecinos, quienes nos contaron que llevan viviendo 45 años en barrio y recién hoy pueden disfrutar de este tipo de obras. El trabajo que hacemos junto a la Provincia apunta a que los niños de ahora no tengan que esperar tanto”, declaró el intendente en su discurso.



Comentó que este tipo de obras representa una “reivindicación histórica” para muchos barrios de la ciudad, con más de 2000 cuadras trabajadas entre pavimentación, ripio y cordón cuneta. “Es lo que prometimos en campaña, lo que nos interesa es mejorar la calidad de vida de los vecinos”.



Agradecimientos



Ortencia González, vecina desde hace muchos años del barrio Bañado Norte, manifestó su agradecimiento al gobernador Gustavo Valdés, en representación de sus pares, por la obra concretada. “Nunca tuvimos lo que tenemos ahora, esto es una belleza”, expresó, muy emocionada, la misma, a la vez que también destacó la atención de la Delegación del barrio, para con su vecindad.