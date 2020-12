El jueves 24 inicia el pago de sueldos y plus navideño a estatales Lunes, 21 de diciembre de 2020 El mandatario Gustavo Valdés dio a conocer que la liquidación de haberes del último mes del año, y del primer tramo del adicional extraordinario no remunerativo y no bonificable, será en cinco días.



A través de su cuenta de twitter @gustavovaldesok, el gobernador Gustavo Valdés comunicó el pago del sueldo de diciembre, con el 1º tramo del Plus Navideño 2020 -$3 mil-, a los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial a partir de este jueves 24, día que percibirán aquellos que tengan el Documento Nacional de Identidad con la terminación en 0 y 1.



¡Buenos días! Con PLUS NAVIDEÑO, el pago de sueldos de diciembre para trabajadores provinciales activos y pasivos será por terminación de DNI:



• Jueves 24: 0 y 1

• Lunes 28*: 2 y 3

• Martes 29: 4 y 5

• Miércoles 30: 6 y 7

• Jueves 31: 8 y 9



* En cajeros, viernes 25. — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) December 21, 2020



El cronograma continúa el lunes 28, para los agentes con DNI finalizados en 2 y 3; este tramo estará disponible desde el viernes 25 a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA.



El martes 29, percibirán los agentes con documentos finalizados en 4 y 5; el miércoles 30 será el turno para quienes tengan los DNI finalizados en 6 y 7. El cronograma de pago culmina el jueves 31, día que percibirán los agentes con documentos terminados en 8 y 9.



Plus Navideño 2020



El primer tramo de este adicional extraordinario, no remunerativo ni bonificable, es de $3 mil; el segundo tramo se abonará con el sueldo de enero 2021 y serán los restantes $7 mil, totalizando $10 mil por agentes





Inversión



Con el pago de sueldos y el primer tramo del Plus Navideño, la Provincia vuelca al mercado local otros $4.100 millones, acumulando en diciembre un total superior a los $7 mil millones.



