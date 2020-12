Los judiciales de Corrientes recibirán un bono de 8 mil pesos

Martes, 15 de diciembre de 2020

Los trabajadores del sector cobrarán un adicional en dos cuotas. Venían reclamando aumentos.





El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes decidió otorgar un bono de 8 mil pesos a sus trabajadores. Desde hace algunas semanas reclamaban por aumentos y estaban funcionando con quite de colaboración.



Según se publicó a través del Acuerdo Extraordinario N° 21 de este 15 de diciembre, el adicional se abonará en 2 cuotas, una de 3 mil pesos en diciembre y otra de 5 mil en enero. "Este adicional no será parte integrante de la base de cálculo de ningún concepto remunerativo y/o no remunerativo", aclararon.



El pago se realizará junto con los salarios correspondientes a los meses de diciembre y de enero.