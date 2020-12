El jueves empieza el pago del plus y el aguinaldo a Municipales Martes, 15 de diciembre de 2020 El pago iniciará el jueves 17 de diciembre. El personal Neike cobrará, tanto el Sueldo Anual Complementario como el plus, en 5 días, finalizando el miércoles 23. Para los bancarizados y no bancarizados, el pago del SAC se dividirá en 3 días, mientras que el plus estará depositado el jueves 17.





Este jueves 17 de diciembre, la Municipalidad de Corrientes comenzará a pagar el Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con el plus de 2.500 pesos del mes de diciembre para todo el personal, según informó el intendente Eduardo Tassano a través de su cuenta oficial de Twitter.





El titular del Ejecutivo municipal detalló que los trabajadores Neike cobrarán aguinaldo y plus conjuntamente, según el número de finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI), desde el jueves 17 y hasta el miércoles 23 de diciembre. Por su parte, los demás agentes municipales (bancarizados y no bancarizados) percibirán el aguinaldo según el cronograma establecido, que iniciará el jueves 17 y se extenderá hasta el lunes 21; mientras que el plus lo cobrarán el 17.



NEIKE



En cuanto al personal Neike, el pago del SAC y el plus se efectuará de forma unificada. De esta manera, el jueves 17 deberán cobrarán los trabajadores cuyos DNI terminen en 0 y 1. El cronograma continuará el viernes 18, con los agentes con DNI finalizados en 2 y 3; el lunes 21, con los municipales con DNI que culminen en 4 y 5; el martes 22, con los que tengan documentos que finalicen en 6 y 7; y finalizará el miércoles 23, con aquellos trabajadores Neike con DNI terminados en 8 y 9.





BANCARIZADOS Y NO BANCARIZADOS



Respecto del resto del personal (tanto bancarizado como no bancarizado), el pago del plus se hará el jueves 17 de diciembre. En cuanto al aguinaldo, el 17 se abonará hasta $ 9.200; el viernes 18, hasta $ 15.000; mientras que la nómina finalizará el lunes 21.



CUIDADOS PREVENTIVOS



La modalidad a implementar será la siguiente: los trabajadores bancarizados contarán con el dinero depositado en sus respectivas cuentas, como es habitual. Por su parte, los agentes no bancarizados y el personal Neike, deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), cuya sede central -ubicada en Brasil 1269- está abierta de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.30.



En este marco, el intendente se refirió a la necesidad de continuar con el cumplimiento del distanciamiento social y de los demás protocolos de higiene vigentes, a fines de evitar la propagación de la covid-19: “Sabemos de la importancia de seguir cuidándonos con el distanciamiento, la higiene y el respeto por las normas. Son aspectos fundamentales que debemos implementar cada uno de nosotros para hacer frente a la pandemia”, manifestó.