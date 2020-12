Promueven celebraciones de fin de año con más luces y menos ruido Martes, 15 de diciembre de 2020 Se trata de Ordenanza que establece que los artefactos pirotécnicos iguales o mayores a 2 pulgadas no están autorizados a ser producidos, distribuidos, comercializados y utilizados en el ámbito de la ciudad. En ese marco, agentes municipales realizan visitas a los comercios para que cumplan con la norma establecida.



La Municipalidad de Corrientes fomenta celebraciones de fin de año con “Más luces y menos ruido”, en el marco de la Ordenanza Nº 6678/18, que determina que los artefactos pirotécnicos iguales o mayores a 2 pulgadas no se encuentran autorizados a ser producidos, distribuidos, comercializados y utilizados en el ámbito de la ciudad.



En ese marco, agentes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizan inspecciones en los comercios habilitados para la venta de los productos pirotécnicos autorizados.



"Estamos trabajando con las cámaras empresariales que nuclean a los comerciantes de venta de pirotecnia para que vendan productos permitidos y además colaboran con la instalación de señalética en cada local", afirmó el titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Javier Rodríguez.



En caso de detectarse irregularidades, el funcionario aclaró que "se procede a la clausura, se decomisa o se destruye en el lugar, como así también se labra la multa correspondiente". A su vez, destacó que "el año pasado se dio un comportamiento responsable de los comerciantes".



Por otra parte, solicitó a los vecinos que "no compren pirotecnia no autorizada y si observa una venta ilegal, puede usar el 0800-5555-6864 como la aplicación de la Municipalidad para realizar la denuncia, que será constatada por un inspector".

Vale recordar que la Ordenanza municipal obedece a estrictas razones de salud pública, y en clara defensa por los efectos nocivos que los artefactos pirotécnicos de gran poder de estruendo producen, tanto en las personas con discapacidad que se encuentran dentro de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), y a los animales en general.



PRODUCTOS



Valer recordar que está permitida la comercialización y utilización de pirotecnia de luces, todo lo que sea fuegos artificiales, estrellitas, y pirotecnia menor a 2 pulgadas.



Mientras que el uso, comercialización y producción de artefactos pirotécnicos iguales o mayores a 2 pulgadas (5cm de pólvora) no se encuentran autorizados en el ámbito de la ciudad. Se trata de bombas de estruendo, tres tiros, y todo lo que explota y hace ruido. También está prohibido el uso de globos aerostáticos, y bengalas que pueden provocar incendios.



Cabe destacar que desde que se implementó esta ordenanza se realizaron campañas de difusión y concientización y se trabajó con los comercios. Se solicita a la población que para las fiestas de Fin de Año y Navidad si utilizan pirotecnia, lo hagan, pero sin generar un perjuicio al otro. Desde el Municipio solicitan a la ciudadanía celebrar las fiestas en paz, con más luces y menos ruidos.