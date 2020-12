Ya está habilitada la plataforma para inscribirse a ciclo 2021

Lunes, 14 de diciembre de 2020

Los tutores deberán acceder a ins­cripciones.mec.gob.ar. Dos tandas: primero para los niveles inicial y pri­mario, y luego para el secundario.





Culminó un ciclo lecti­vo marcado por la virtua­lidad y, paralelamente, se comienza a diseñar el año escolar para 2021, que se prevé podrá ser -al menos parcialmente- presencial. Pero el primer desafío es el proceso de inscripción, para lo cual ya está lista en Corrientes una plataforma.



Las escuelas de la provin­cia cerraron su ciclo lectivo el viernes; tiempo límite para que los docentes pue­dan resolver y presentar el resultados de las evaluacio­nes.



De esta manera, en la web: inscripciones.mec.gob.ar, los tutores podrán gestionar el ingreso de los alumnos de los diferentes niveles para el año que viene. Allí debe­rán ingresar los que aspiran a cursar jardín de infantes, primer grado o primer año de la secundaria.



Según adelantaron, se podrá optar hasta por cin­co escuelas de una lista predeterminada, y el esta­blecimiento asignará luego una vacante directa cuando finalice el período de ins­cripción.



El cronograma estable­cido hasta el momento es el siguiente: desde las 8 de hoy (lunes 14), y hasta el 23, se habilitará la página web para anotar en el nivel ini­cial (salas de 4 y 5) y el pri­mario (primer grado de es­tablecimientos de primera y segunda categoría).



Desde el 16 hasta el 23 de diciembre se podrán inscri­bir para el nivel secundario (primer año del ciclo básico común y técnico). En febrero tienen previs­ta una reapertura del pro­ceso para incluir a todos los que por algún motivo no lo­graron anotarse ahora.



Desde el área de Sistemas del Ministerio de Educa­ción de la provincia señala­ron que esta primera etapa el proceso será de manera exclusivamente virtual, sin requerir ningún tipo de do­cumentación.



“Los papeles se van a te­ner que presentar el año que viene, una vez que el alumno inicie el ciclo lec­tivo”, señaló Carlos Encina, titular del área. Por el mo­mento, esta metodología está sujeta a cambios, ya que dependerá de la situa­ción sanitaria en marzo. Con la campaña de vacuna­ción activándose en enero, según adelantaron, apun­tan a que los chicos vuel­van al aula e implementar posiblemente un sistema mixto, entre lo presencial y lo virtual.



La idea ahora, con la metodología online, es seguir cumpliendo con el protocolo vigente y evitar aglomeraciones en los es­tablecimientos educativos. El sistema también estará disponible para aspirantes que no hayan sido promo­vidos y los que cuentan con un familiar trabajando de manera regular en la escue­la elegida. Además, habrá espacio para los estudian­tes cuyos hermanos son alumnos del colegio se­leccionado.



Los aspirantes recibi­rán un número de orden asignado por el sistema. El listado definitivo de los inscriptos se conoce­rá en febrero, tras lo cual recién se activaría el pro­cedimiento para presentar la documentación corres­pondiente. Así, la educación prima­ria y secundaria de Corrien­tes se suma a la Universi­dad Nacional del Nordeste (Unne), que también tendrá inscripción online.



PARTIDAS DE NACIMIENTO



El año que viene, cuan­do los alumnos tengan que presentar los papeles nece­sarios para el cursado, no necesitarán tener la partida de nacimiento. Este requisito, habitual­mente obligatorio, dejará de serlo a partir del ciclo lectivo 2021, gracias a un acuerdo interministerial que se homologará segura­mente mañana.



El convenio fue realizado en la cúpula gubernamen­tal, por lo cual el Registro Civil pasará a brindar esta información directamente, sin la necesidad de que los tutores realicen el trámite. Desde Educación con­taron que ya comunicaron a las escuelas que no pi­dan más el certificado de nacimiento.