Valdés puso la piedra fundamental del puerto de Ituzaingó

Viernes, 11 de diciembre de 2020

El gobernador Gustavo Valdés encabezó el acto de inicio de obra de la primera etapa del Puerto y el Parque Industrial de Ituzaingó, considerando clave esta infraestructura para el desarrollo.





La inversión provincial para ello ronda los 1.300 millones de pesos con el objetivo de que “Corrientes sea la gran potencia forestal de la Argentina”, mejorando su logística, por lo que consideró la jornada como “un día histórico”. Sostuvo que esto “es lo que necesitamos los correntinos para salir adelante”, anunciando la preaprobación del BID por 15 millones de dólares para la segunda etapa. También señalaron en la oportunidad, el interés de unas 20 empresas para radicarse en el lugar, valorando su importancia para el “empleo digno y la cultura del trabajo”.



El acto que simboliza la colocación de la obra fundamental de esta obra, tuvo lugar al mediodía de este jueves en el predio donde ya están trabajando maquinarias y operarios. Allí se accede en el kilómetro 1240 de la RN 12, a 5 kilómetros de Villa Olivari y a unos 15 de Ituzaingó, recorriendo luego unos 5 kilómetros de ripio con curvas y contracurvas, hasta llegar al río Paraná.



Allí se montaron carpas para el acto, donde estuvieron junto Valdés, gran parte de su Gabinete de ministros, los intendentes de Ituzaingó, Eduardo Burna y de Villa Olivari, Roberto Sala y representantes de la empresa contratista.



“Hoy es un día histórico para la provincia de Corrientes”, afirmó el mandatario provincia al tomar la palabra, sosteniendo que “estos son el tipo de proyectos que tenemos que buscar como correntinos, sin importar el signo político”, entendiendo que “estas son las acciones que tiene que generar la política para generar puestos de trabajo”, porque “son las acciones de gobierno que trascienden, que perduran en el tiempo y que trasforman la economía y por lo tanto, la sociedad”.



En este sentido, Valdés sostuvo que “no hay forma de combatir la pobreza, mas que generando riqueza y esta es la generación de riqueza que necesitamos los correntinos para salir adelante”.



Luego, relató que “comenzamos rescatando ese proyecto surgido de la Municipalidad de Ituzaingó (hace una década)” y desatacó la gestión encomendada a el secretario de Coordinación y Planificación, César Bentos para concretarla, destacando su “experiencia y empuje” y agradeciendo su “silencioso, pero incansable” trabajo para lograr el proyecto ejecutivo junto a quien fuera titular del CFI, Juan José Ciácera, fallecido en octubre último.



En tanto, Valdés consideró que “la industria forestal no tiene puerto en Corrientes” y sostuvo que “la logística es fundamental para poder lograr competitividad en el mundo”. Al respecto, agregó que “muchas veces el flete quita competitividad, no teniendo así sentido la inversión y perdiendo la posibilidad de puestos de trabajo”.



“Esta inversión logística que hace 100 por ciento el Gobierno de la provincia va en ese sentido para lograr que Corrientes sea la gran potencia forestal de la Argentina”, valoró luego sobre la obra que inicia formalmente en la jornada. Y consideró que “hoy tenemos 550 mil hectáreas forestadas con promoción durante años, pero sin saber todavía que hacer con nuestra madera”. Por lo tanto, planteó: “Es tiempo que comencemos a agregar valor a la industria forestal y para eso es fundamental este puerto”.



Luego relató que, para obtener este predio, “no conseguíamos lograr del Anses poder comprarle”, llevando varios años de gestión, hasta que “hablamos con el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri y las nuevas autoridades de ese organismo en ese período, para “ponernos de acuerdo en el precio”. Indicó así que la valuación fue 1.800.000 dólares por las 500 hectáreas del lugar, asegurando que fue “plata bien invertida”.



De este modo, la zona se convirtió en el Parque Industrial de Ituzaingó, indicó Valdés “para que realmente se puedan radicar las empresas”. Y se refirió a la obra del puerto, afirmando que “hoy estamos invirtiendo acá para la hidrovía Paraná Superior y Paraguay, haciendo que tenga real eficiencia la logística de la zona”.



A su vez, explicó que “partimos en dos el proyecto ejecutivo de este parque industrial y puerto, porque buscábamos el acompañamiento internacional”. En este sentido, Valdés señaló que “el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) nos financia obras que puedan tener estudio de impacto ambiental”, por lo cual anunció que “fue preaprobado la otra parte del parque industrial de Ituzaingó con otra inversión de parte del BID de 15 millones de dólares”.



No obstante, el mandatario remarcó que “igualmente nosotros venimos invirtiendo (desde el Gobierno provincial) en caminos y en el tendido eléctrico de 13,2 Kv, que son 50 millones de pesos, y queremos agradecer a la Entidad Binacional Yacyretá que esta haciendo una inversión importante de 250 millones de pesos para la estación transformadora que necesita este parque industrial y puerto”.



“Queremos agradecer también a los que están invirtiendo en este parque industrial, porque son las empresas las que van a generar los puestos de trabajo que necesitamos los correntinos”, dijo luego, entendiendo que “tenemos mucho por trabajar, pero hoy es el día histórico, porque estamos dando formalmente inicio a las obras que van a construir el futuro de los correntinos”.



El origen



A su turno, el intendente ituzaingueño dijo que “esto lo soñaron allá por el año 2010, (el por entonces intendente) Manuel Valdés con algunos funcionarios que hoy me acompañan a mí, intentando que la Anses ceda el espacio físico para este parque industrial que hoy vemos”. Señaló que “fue muy largo el camino recorrido” y consideró que “esta decisión política de poner en valor la producción y la materia prima que tenemos es un paso adelante como provincia, pero ahora vienen otros desafíos que nos impone la realidad”.



En este sentido, Burna mencionó que “primero, dotar de las empresas que vendrán a trabajar y después hacer que esto sirva como generador de empleo”. Al respecto, consideró necesario “capacitar para que los vecinos de la región tengan empleo digno”. Luego reveló que “más de 20 empresas están ya esperando que se terminen las condiciones de infraestructura para instalarse en este parque industrial”. Finalmente, el jefe comunal interpretó que estas acciones hacen posible “recuperar la cultura del trabajo”, mediante “el empleo digno”.



Por su parte, el representante técnico de la empresa contratista JCR ECA S.A, ingeniero Jaime Viudes agradeció al Gobernador y al Gabinete provincial por la “confianza depositada en la empresa para la ejecución de esta obra” y detalló que la misma consiste en un muelle de 300 metros de largo, con 180 pilotes, que se ajustarán a los cálculos que se aprueben, con un plazo de 14 meses y que la primera etapa estaría terminada a fines de febrero del 2022. Posteriormente, Valdés señaló que la inversión provincial para ello ronda los 1.300 millones de pesos.