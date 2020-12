Inicia la inscripción on line para jardines de infantes y el nivel primario Miércoles, 09 de diciembre de 2020 La plataforma se activa hasta el 16 de diciembre para las salas de 4 y 5 años y primer grado. Se pueden elegir hasta 5 escuelas para anotarse.



Tal como habían anunciado desde el Ministerio de Educación, se inicia hoy el proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2021. La metodología, debido a la situación de emergencia sanitaria, será netamente on line, por lo que los tutores deberán ingresar a inscripciones.mec.gob.ar.



En esta primera etapa, que se extiende desde hoy hasta el 16 de diciembre, será para los ingresantes al nivel inicial, es decir, salas de 4 y 5 años, y para los de primer grado, correspondientes a la escuela primaria.



Una vez en el sitio web, los usuarios deberán registrarse haciendo clic en la esquina superior derecha de la pantalla. Allí tendrán que completar los campos solicitados: nombre, apellido, correo electrónico y una contraseña, que deberá ser ingresada dos veces. Una vez enviado, recibirá un e-mail en el que podrá acceder un link para validar el usuario y la contraseña previamente colocados.



Una vez registrado, deberán ingresar al sitio y hacer clic en la opción “Nueva inscripción”. Allí, tendrán que ingresar los datos del aspirante. Luego, la página requerirá los datos de un responsable, que sería el tutor del alumno que se está inscribiendo.



En el siguiente paso se debe registrar el nivel educativo al que ingresará el aspirante, para luego dar lugar a la elección del establecimiento, teniendo la opción de seleccionar hasta cinco instituciones educativas. Más allá de esto, el mínimo requerido por la plataforma es de tres escuelas, debiendo ubicarlas por orden de preferencia.



El que realice el trámite deberá consignar el turno deseado, si cuenta con un hermano cursando en la institución elegida o con algún familiar que trabaje de manera regular en la institución.



Al finalizar la carga de datos, el sistema mostrará un resumen de toda la información cargada previamente, dando la posibilidad de eliminar o editar algo que haya sido señalado de manera incorrecta.



Luego, habrá que informar si el estudiante fue alumno de alguna otra escuela estatal de Corrientes y si fue abanderado o escolta.



En el último paso, la plataforma dará un número de inscripción único que corresponde a cada aspirante y la opción de enviar finalmente la solicitud.



Por el momento, los tutores no deberán presentar ningún tipo de documentación, paso que se concretará recién el año que viene, cuando se inicie el ciclo lectivo 2021, que podría ser ya de manera presencial.



Aun en esa instancia, los certificados de nacimiento no serán necesarios, ya que serán emitidos directamente por el Registro Civil hacia la escuela, para evitar trámites engorrosos y no generar aglomeraciones.



Para el nivel secundario, el periodo de inscripción, en la misma página y con idéntica metodología, será entre el 16 y el 23 de diciembre.