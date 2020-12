Nación evalúa los motivos para suspender las PASO Martes, 08 de diciembre de 2020 La secretaria de Provincias el Ministerio del Interior informó esta mañana que escuchan los argumentos a favor de no realizar las primarias de 2021. Mandatarios piden no celebrarlas por la pandemia. Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias están bajo la lupa del escenario electoral de gobernadores peronistas. El viernes podrían formalizar una postura a favor de la suspensión de las PASO por motivo de la pandemia covid-19 y el encarecimiento de costos.



Al respecto, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, indicó esta mañana que el Gobierno Nacional "escucha los motivos por los cuales se deberían suspender". Pero, luego, se tomará "una decisión al respecto".



Batakis dijo a Radio Provincia de La Plata que "el argumento sanitario fue el más fuerte", respecto de quienes prefieren suspender. No obstante, en relación a lo económico, explicó que va a ser una elección un poco más cara porque "todavía vamos a estar en pandemia y hay que atender a esa situación con los kits sanitarios".



La semana pasada un grupo un gobernadores peronistas se manifestó a favor de suspender las PASO. El correntino Gustavo Valdés se manifestó en contra de las primarias no solo por razones sanitarias sino por utilidad fáctica, como así, por "intervenir en la vida interna de los partidos políticos".



Quienes se expresan a favor, señalan la capacidad de generar espacios de democratización y la participación de otros sectores, ya que el gobierno nacional finanza la presentación de las respectivas listas. No obstante, la pandemia sacudió esta visión de varios mandatarios, incluso del oficialismo nacional.



Ayer el chaqueño Jorge Capitanich anunció que el pedido de suspensión ingresaría al Congreso Nacional en periodo de prórroga de sesiones. Este viernes, podría haber un pronunciamiento de mandatarios del NEA y NOA en el marco de la reactivación del bloque del Norte Grande donde también participa Corrientes.