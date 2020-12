Vence hoy el plazo para acceder a las becas Progresar Martes, 08 de diciembre de 2020 El programa de asistencia aporta hasta 6.900 pesos mensuales. La inscripción se realiza de manera on line, a través de la página de Anses.



La inscripción a las becas Progresar vence hoy. Se trata de un aporte de hasta 6900 pesos destinado a jóvenes para que finalicen sus estudios primarios, secundarios, plan Fines y quienes continúen en la educación superior o se formen profesionalmente



La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) había extendido el período de inscripción y fijado como fecha límite para anotarse este martes 8 de diciembre, pasados los 30 días del fin de la cuarentena. El proceso se puede realizar a través de la página web del organismo, en https://www.anses.gob.ar/progresar



El organismo remarcó que las becas para la modalidad de Formación Profesional la inscripción se mantiene abierta todo el año. En Corrientes existen alrededor de 20 mil beneficiarios.



En marzo pasado el Gobierno actualizó la beca para adultos que quieren terminar la educación obligatoria de $1.750 a $2.100. Ese mismo momento se otorga a los alumnos de educación obligatoria (primaria, secundaria y especial), mientas que los niveles terciarios llegan a $3.650 y los universitarios a $6.900, para ambos casos de carreras estratégicas.







¿Cuáles son los requisitos para acceder a la beca Progresar de la Anses?







Ser argentina/o nativa/o por opción;



Tener al momento del cierre de la convocatoria, en el caso de alumnos/as ingresantes, entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos y, para el caso de alumnos/as avanzados/as en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos. Para el caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, tanto ingresantes como avanzados/as, la edad se extiende hasta treinta y cinco (35) años. Particularmente para las personas trans, integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, no se establece límite de edad;



El total de tus ingresos y los de tu grupo familiar debe ser menor a la suma de tres salarios mínimos, vitales y móviles (hoy unos $61.700);



Ser egresada/o del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción;



Cumplir con los requisitos académicos establecidos.