La mayoría de los comercios trabajó en el feriado puente

Martes, 08 de diciembre de 2020

Los comercios de la ciudad decidieron abrir sus puertas ayer, a pesar de que fue feriado puente. Es que los mercantiles necesitan recuperar ventas y aprovechan abrir durante el fin de semana extra largo.





Es que los mercantiles necesitan recuperar ventas y es por ello que tener un fin de semana extra largo, flaco favor le hace a sus alicaídas ventas.



“Tenemos un grupo de Whastapp y allí, la gran mayoría optó por trabajar el lunes y tomarse feriado el martes (hoy, Día de la Inmaculada Concepción). No obstante, hay varios que dicen que mañana-por hoy- consideran abrir aunque sea mediodía”, confió una vendedora de una tienda de ropas de la peatonal Junín.



En ese contexto, entre los pocos locales que se mantuvieron cerrados, se contaron algunas cadenas nacionales de ventas de electrodomésticos.



Recordaron que quienes trabajen los feriados, deben recibir el pago de doble jornada o posteriormente franco compensatorio.



Hoy no habrá recolección de residuos



Desde la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad informaron que hoy no habrá recolección de residuos, por lo que solicitaron a la ciudadanía no sacar la basura domiciliaria para evitar problemas de higiene urbana.



Feriados para 2021



El Gobierno Nacional oficializó ayer el calendario de feriados para 2021. Feriados inamovibles: 1 de enero (Año Nuevo), 15 y 16 de febrero (feriados de Carnaval), 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo), 1 de mayo (Día del Trabajador), 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo), 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano), 9 de julio (Día de la Independencia), 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) y 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables: 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes), que se celebrará el 21 de junio, el 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín) al 16 de agosto, el 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) al 11 de octubre y el 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).

Feriados con fines turísticos: 24 de mayo, 8 de octubre y el 22 de noviembre, que fueron fijados hoy por el decreto presidencial.