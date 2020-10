“Casi el 100% de la fauna desapareció” por el fuego

Viernes, 09 de octubre de 2020

Lo confirmó el director de la Estación Biológica Corrientes, Martín Kowalewsk, en una presentación realizada ante la Legislatura provincial.





El Director de la Estación Biológica Corrientes Martín Kowalewski, aclarando que la misma es una unidad del Conicet, informó del trabajo que realizan. “Esta estación tiene más de 40 años de trayectoria y está emplazado es el Parque Provincial San Cayetano, que fue creado en el 2015. Son 80 hectáreas que tiene pastizales, esteros y diferente montes de tipo nativos y vegetación de borde de río. Desde el 2015 había mejorado notablemente la condición del ambiente y sus animales siendo cada vez más visibles y numerosos, como por ejemplo monos aulladores negros y dorados” dijo para referirse luego al incendio que destruyó investigaciones y mató animales.







“Todavía estamos evaluando los daños, es posible que en algunos lugares la vegetación empiece a recomponerse solo con el tiempo, pero en otros lugares no. La perdida de fauna fue masiva. Víboras, culebras, yacaré, carpinchos, venado, zorros, lobitos de río, monos carayá, hemos encontrado de todo, casi el 100% de la fauna desapareció del parque, los animales que hemos encontrados vivos fueron atacados por perros, o fueron cazados y los animales que han sobrevivido pero que han escapado no tienen donde ir ni donde volver”, relató.







Pidió tres leyes: que el parque se incorpore al Plan Manejo de Fuego; un programa de Restauración Ecológica, la Ley de Guardaparques; y una Ley de Brigada Provincial de Lucha contra incendios, que por cierto, el diputado Marcelo Chaín ya lo presentó.







“Y una cosa que me desesperó, fue que faltó una coordinación provincia- nación”, se animó a decir el investigador científico.



El Director de Foresto Industria de Santa Rosa Oscar Taffarel, se refirió a la situación de su localidad, donde 5 aserraderos tuvieron pérdidas totales, y solicitó que la brigada esté a disposición cuanto antes y sin limites de días y horarios.



Desde la ONG “Correntinos por el Cambio Climático” Nicolas Duarte, celebró el ámbito de encuentro, asegurando que por primera vez se aborda esta problemática, como tal con todos los signos y colores partidarios.



“Si en 10 años no cambiamos nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, la crisis climática se va a convertir, realmente en una de las mayores catástrofes de la humanidad. Parece apocalíptico, parece utópico, parece que pasa solamente en el primer mundo pero, la realidad es que no. Y la realidad es que desde el mes de agosto hasta el día de hoy esto a quedado evidenciado con los distintos sucesos que han sido de público conocimiento”, señaló el joven ambientalista de Corrientes.



Sin medias tintas aseguró que “hay una deuda pendiente por parte de la dirigencia política sobre las causas socio ambientales. Tienen que asumir el compromiso de que nos puedan escuchar, de que podamos ser escuchados porque, a parte somos una generación que repensamos el pasado para pensar el futuro”, dijo.



La reunión prosiguió con el Director de Recursos Forestales de la Provincia Roberto Rojas quien se explayó con las medidas adoptadas desde el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Producción.



Vale destacar que la Cámara de Diputados creó “de manera extraordinaria” un comité de “Emergencia Ambiental”, con representantes de la Legislatura Provincial; legisladores nacionales; funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial; intendentes, especialistas en la materia, UNNE; y distintas ONG relacionadas al tema, dada la situación inédita en que se encuentra la provincia por efectos de la sequía, los incendios de campos, pastizales y bosques que destruyen a su paso todo tipo de bienes privados y públicos; agravados por las limitaciones que impone la cuarentena por la pandemia de Covid 19.