Lo expulsaron del comité de crisis por organizar un evento en plena pandemia

Miércoles, 07 de octubre de 2020

Un integrante del cuerpo en una localidad correntina fue apartado. Consideraron que cometió una falta grave en medio de la crisis sanitaria.





Las instituciones públicas que integran el Comité de Crisis en San Luis del Palmar por el Covid-19 aclararon que no recibieron y mucho menos autorizaron la realización de un evento social privado que organizó, de manera clandestina, uno de sus integrantes. Es por ello que lo expulsaron.



Se trata de Jorge Silva, juez de faltas de la ciudad ubicada a 35 kilómetros de esta capital.



“Por sus funciones el Dr. Jorge Silva debió observar y respetar las normas establecidas para evitar la propagación del virus. Su actitud implica una falta grave por ser miembro de este organismo y ser Juez de Falta Municipal. Se resuelve separar al Dr. Jorge Silva del Comité de Crisis-Covid19”, indica el acta del organismo. La denuncia será presentada ante el Consejo Deliberante para que analice la conducta del funcionario municipal.



Acta del 07 de octubre del 2020



COMITÉ DE CRISIS







En San Luis del Palmar, a los 07 días del mes de octubre de 2020, siendo las, 09:30 Hs, reunidos el Comité de Crisis creada por el COVID-19 , conforme las facultades conferidas por la Ley 3.415 de Defensa Civil de la Provincia y puestas en análisis las distintas cuestiones ocurridas en razón de los hechos que son de Público conocimiento y que refieren a la actuación individual de uno de los miembros de este organismo, conducta que involucra y desacredita a todos y cada uno de los integrantes; manifestamos:



I- Este organismo no ha recibido petición alguna para la realización de un evento social religioso, de carácter público ni privado, por ningún miembro de este comité.



II- Se rechaza toda manifestación propensa a involucrar al mismo en que se ha otorgado permiso alguno para tal efecto.



Que las múltiples denuncias recibidas en la forma de estilo para esta pandemia respecto a la realización de fiestas o eventos sin la autorización respectiva (clandestina) y las reacciones de la sociedad en las redes sociales, así como lo vertido por el Dr. Silva Jorge en los medios de comunicación de carácter masivo de la ciudad de Corrientes, con alcance en nuestra localidad y los contenidos de las páginas web de distintos medios, nos lleva a analizar la conducta de quien por sus funciones tuvo que haber observado las normas, decretos, ordenanzas, resoluciones y protocolos establecidos para evitar la propagación del virus Covid-19 y que este comité con tanto ahínco requiere de nuestra sociedad, desplegando la misma falta grave por ser, no solo miembro de este organismo, sino además Juez de Falta Municipal.-



Asimismo, entendemos que el accionar a violado los Decretos Nº 260 del Poder Ejecutivo Nacional y sus modificaciones, los Decretos Nº 507/20 y N° 790/20 del Poder Ejecutivo Provincial, la ResoluciónMunicipal Nº 152/2020.



Que como consecuencia del proceder del Dr. Silva Jorge, y conforme lo expuesto precedentemente, Resolvemos, separar al Dr. SILVA JORGE., del Comité de Crisis Covid-19, por considerar su conducta como falta grave. -



Copia de la presente será remitida al Honorable Consejo Deliberante para su conocimiento y Efecto. -



Comuníquese, Publíquese. -