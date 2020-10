Corrientes ya tiene listo el protocolo sanitario para retomar los vuelos Miércoles, 07 de octubre de 2020 La nueva modalidad establece que solamente podrá entrar en el aeropuerto la persona que viaja, no podrá ir con acompañantes. También acordaron el estacionamiento para los autos particulares y los remises, que podrán llevar sólo a dos personas.



En el Aeropuerto Internacional Piragine Niveyro de Corrientes ya tienen consensuado, entre las distintas líneas aéreas, el protocolo de sanidad pública para el retorno de los vuelos de cabotaje, a siete meses del cese de viajes por la pandemia de covid-19. Desde el Ministerio de Transporte de la Nación todavía no definieron la fecha precisa, pero adelantaron que se retomarán los vuelos la semana que viene.



A las últimas declaraciones del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, de reanudar los vuelos regulares “entre el 12 y el 15 de octubre”, se sumó la intención del Gobierno de Corrientes de organizar un protocolo particular para esta actividad.



“Estamos reunidos con el Comité de Crisis y con el Ministerio de Salud, la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) y la Policía Aeronáutica; y se empezó a trabajar con el aeropuerto por los protocolos, la señalética y los vidrios en los mostradores”, precisó a momarandu.com el director de Aviación de Corrientes, Raúl Aquino.



Desde la Intendencia del aeropuerto indicaron que por su parte avanzaron en las reuniones con los ministerios de Salud y de Turismo de Corrientes, y con los delegados de las asociaciones locales de remiseros y taxistas. Desde la Municipalidad, también participó de esas reuniones Juan Acinas, el subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial, para corroborar las nuevas disposiciones vehiculares en el ingreso del aeropuerto.



Anteriormente, el secretario general de la gobernación, Carlos Vignolo, fue el primer funcionario en confirmar el diálogo entre Corrientes y la Nación para la habilitación de vuelos comerciales, y la aprobación del respectivo protocolo de sanidad pública.



Anac ya facilitó un protocolo a las firmas áreas para aplicarlo y evitar contagios de covid-19. “En el protocolo se establece que solamente podrá entrar la persona que viaja, no podrá ir con acompañante; también se dispone dónde van a estacionar los autos particulares y los remises que van a alojar a sólo dos personas”, explicó Aquino.



Sin embargo, todavía “no hay precisiones” sobre la cantidad de pasajeros que podrán ingresar por vuelo, dijo Aquino. “Algo oficial, firme, no tenemos”, remarcó el piloto ante la falta de directivas nacionales, que se suspenden desde hace varios meses.