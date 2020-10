"En algunas personas el Coronavirus puede llegar a dejar algún grado de secuela"

Miércoles, 07 de octubre de 2020

El Dr. Gustavo Imbelloni Director del Hospital de Campaña visitó los estudios de Cadena de Radios donde habló del trabajo que realizan para enfrentar la Pandemia desde la primera línea. “Fuimos encontrando una buena química en el trabajo diario” destacó sobre la labor diaria de los 300 profesionales que trabajan en el nosocomio. Resaltó la importancia de la relación humana diaria con los pacientes con Coronavirus.





El Dr. Gustavo Imbelloni, profesional de la Salud, oriundo de Monte Caseros, es quien dirige la institución que es el emblema de la provincia en la lucha contra el Coronavirus. El Hospital de Campaña es el frente de batalla para combatir al virus que hace estragos en el mundo. Visitó Cadena de Radios y destacó el trabajo diario de más de 300 personas que son parte de la institución.







El equipo de profesionales del Hospital de Campaña “Se fue conformando desde el comienzo de la pandemia, es un engranaje más aceitado, con una estructura muy importante. “Todos los servicios son importantes para que esto funcione” aseguró el Dr. Gustavo Imbelloni.







“A pesar de que nos conocíamos fuimos encontrando una buena química en el trabajo diario y hubo un buen desarrollo en el trabajo diario” destacó sobre la importancia de cada una de las áreas que conforman el engranaje del Hospital que le hace frente al Coronavirus.



Sobre los tratamientos para combatir el Coronavirus, Imbelloni dijo que “No hay un tratamiento adecuando, todos son experimentales. Uno tiene ciertas expectativas y esperanzas con el plasma”







“Es una enfermedad especial, el paciente está muy solo. Muchos de ellos no se conocen. No se puede llevar a cabo que un familiar este con uno y la relación humana diaria trata de compensar esta situación” dijo sobre la importancia del acompañamiento de los profesionales de la salud y todo el equipo del Hospital a los que pasan por el nosocomio. “Mucha gente dice que se siente acompañada” destacó.







“Es una situación ambigua, nos da tranquilidad que hay estructura pero debemos tener en cuenta que dentro de los pacientes que pueden enfermarse algunos pueden pasarla muy mal” manifestó al llamar a la ciudadanía a cuidarse y cumplir con las indicaciones para prevenir el Coronavirus.







Acerca de las secuelas que pueden llegar a tener los que transitaron la enfermedad, Imbelloni dijo que “Los pacientes que se van con su hisopado negativo pueden hacer su actividad normal pero hay algunas requieren una atención más, en algunos casos pierden capacidad pulmonar” “Hay gente que pude llegar a tener algún grado de secuela”.







“La enfermedad lo que hizo fue cambiar la idiosincrasia del ser humano. Usar tapabocas lo veíamos en otras culturas no lo pensábamos acá” reflexionó. “El correntino es de reunirse, lamentablemente ha cambiado el estilo de vida de las personas”







“Es una enfermedad donde estamos aprendiendo, hay que ir descifrándola. Es una enfermedad de cuidados” senaló el Dr. Imbelloni a Cadena de Radios.