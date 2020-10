La Provincia avanza en un proyecto moderno para el Mercado de Ex Vía Miércoles, 07 de octubre de 2020 El ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich mantuvo una extensa reunión de trabajo con su equipo técnico y delegados de los feriantes del Mercado de Ex Vía, en donde fueron presentados algunos bosquejos del proyecto del nuevo edificio para esta actividad comercial, que sería construido donde funcionara el anterior, siniestrado en un voraz incendio a finales de 2018.



De este encuentro participaron el delegado de los feriantes Antonio Basualdo y la secretaria ejecutiva de los mismos, Elena Barrios a quienes se les comentó sobre las diferentes alternativas del nuevo edificio cuyo proyecto comenzará a elaborarse, acordando una nueva reunión con el proyecto definido al igual que su costo.



El ministro Polich, solicitó “mucha responsabilidad en la comunicación de los actos dado que falta aún definir aspectos importantes del proyecto y fundamentalmente la inversión a concretar así como determinar por donde se efectuará la misma”.



“El objetivo es solucionar la situación de los feriantes con un proyecto superador con el cual estemos todos de acuerdo dentro de los parámetros de las posibilidades del Estado Provincial”.



Detalles



Se trata de la Propuesta de reconstrucción del Predio de los Feriantes ubicado en el Mercado de Productos Frescos por la Ex Vía. El Bloque Comercial se encuentra sobre la calle Lisandro Segovia con accesos desde calle Lavalle al sur, por la Ex via al norte y un acceso peatonal sobre calle Segovia.



Se emplazará sobre el mismo espacio que ocupaba anteriormente con una superficie de 790 m2 aproximadamente. La organización proyectada prevé la conexión interna con el Marcado de Productos Frescos y con salida a la calle Lisandro Segovia.



En el nuevo bloque comercial se dará respuesta de ubicación a todos los feriantes, organizando los puestos en dos niveles con un hall central organizador donde se dispondrán en el eje longitudinal norte-sur en planta baja y alta. Poseerá una escalera central y un montacargas para personas con movilidad reducida, las circulaciones serán amplias para que permitan un despliegue peatonal que facilite la actividad comercial. Se completarán con sanitarios públicos y espacios de servicio comunes.



Los cerramientos laterales se identificarán con la materialidad del mercado existente resaltando los accesos peatonales visibles en el contexto urbano. Los nuevos puestos serán con divisorias metálicas y cerramientos mecánicos tipo cortinas de enrollar metálicas o similar. Los pisos interiores se ejecutarán con pisos de cemento alisado del tipo industrial antideslizante.



Este equipamiento comercial estará acondicionado con todas las normativas exigidas en cuanto Instalaciones Eléctricas y Sistemas Contra Incendios que garanticen la seguridad de los trabajadores y público en general.



El incendio



El 20 de diciembre de 2018, un incontrolable incendio redujo a cenizas ese ya tradicional paseo de compras ubicado en el extremo del Mercado de Productos Frescos, lindante con la calle Lisandro Segovia (ex Córdoba) y Doctor Ramón Castillo (Ex Vía).



El fuego causó la destrucción total de los locales de venta de ropa, artículos de electrónica y demás productos que ahora reconvertidos los damnificados ofertan sus nuevos productos en una gran e improvisada tienda ubicada en la calle Ex Vía, entre Pio XII (continuación Mendoza) y Segovia.