El viernes inicia el pago del plus unificado a estatales provinciales Miércoles, 07 de octubre de 2020 A través de su cuenta de twitter @gustavovaldesok, el gobernador Gustavo Valdés confirmó y dio detalles del cronograma de liquidación del adicional con aumento que pasaría a $12.650 correspondiente a este mes. La Provincia comienza abonar este viernes 9 a los agentes de la administración pública correntina, tanto a activos, jubilados y pensionados.









Con el aumento desde este mes, el viernes 9 se comenzará a abonar el Plus Unificado percibirán los agentes con sus números de Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1, continuará el martes 13 para DNI finalizados en 2 y 3, pero este tramo estará disponible desde el sábado 10 a través de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA



El miércoles 14 continuará para aquellos con terminación de DNI en 4 y 5, el jueves 15 para los números terminados en 6 y 7.



El pago del Plus Unificado terminará el viernes 16 para las terminaciones 8 y 9.