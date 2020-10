Rivas Piasentini anunció el aumento salarial para estatales provinciales

Lunes, 05 de octubre de 2020

Detalles del tercer aumento salarial del año, con una inversión adicional de $2100 millones anuales. Estos incrementos beneficiarán a todos los trabajadores provinciales activos y pasivos a partir de OCTUBRE.





Aumento de un 10% en los Plus I y II, para trabajadores provinciales activos y pasivos, que se continuarán abonando de manera unificada. • Incrementa de $11500 a $12650







ADMINISTRACIÓN CENTRAL (excepto Docentes, Seguridad y categoría 180 de Salud): • 10% de aumento en la asignación de clase de todas las categorías • $500 de incremento de bolsillo para la escala única y de computación







SALUD: • Categoría 180: 20% de aumento en la asignación de clase • 30% de aumento en las Guardias Médicas • 10% Becas Residentes DOCENTES: • $1000 de incremento al Fondo Compensador Docente, siguiendo criterio FONID • $600 nuevos de aumento al básico







VIALIDAD: • 10% de incremento en el básico SEGURIDAD: • 7% de aumento en el Valor Punto • 7% de incremento en el mínimo garantizado • Se duplica la cantidad de puntos de las guardias rotativas y se incrementa el código 122 Adicional Remunerativo Mensual







Con una inversión mensual adicional de $180 millones, continuamos pagando el bono de $10000 -a partir de este mes, remunerativos no bonificables- para personal de salud y seguridad afectado por la pandemia. • Además, se adicionan $4000 no remunerativos