Este viernes no habrá servicio de recolección de residuos en la Ciudad Jueves, 01 de octubre de 2020 Con motivo de celebrarse en todo el país el Día Nacional del Recolector de Residuos, este viernes no habrá el servicio de recolección domiciliaria dado que los trabajadores de este sector que dependen de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable no realizan tareas ese día. Se solicita a los vecinos colaborar y no sacar la basura a la calle durante toda la jornada.





El 2 de octubre se celebra en todo el país el Día Nacional del Recolector de Residuos, luego de la Ley 24.854 sancionada por el Congreso Nacional el 18 de junio de 1997. Se trata de una jornada no laborable para los trabajadores del sector, a partir de la resolución Nº2158 firmada por el titular del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), en la que se ratificó a su vez el 2 de octubre de cada año como el Día del Recolector de Residuos Municipal.



Los recolectores de residuos, junto con los barrenderos, cumplen una tarea social fundamental, ya que son ellos los encargados de mantener la ciudad limpia y en buenas condiciones sanitarias. Es por ello que en todo el ámbito de la ciudad no se procederá a recolectar los residuos de la vía pública. Por tal motivo, se recuerda a los vecinos que el último servicio es el del jueves 1° de octubre por la noche. Luego, los trabajadores de este sector volverán a las labores cotidianas el sábado 3 de octubre en el horario diurno. Por ello se solicita no sacar la basura el día viernes.



El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Javier Rodríguez destacó la labor que llevan a cabo estos trabajadores y apeló a la conciencia ciudadana y responsabilidad social para “no sacar sus residuos durante la mañana, tarde y noche del viernes; el próximo servicio nocturno será el domingo nuevamente”.