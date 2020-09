Tekove 3.0 incorpora competencias de deportes virtuales

Lunes, 28 de septiembre de 2020

El tradicional programa de integración social, deportivo, cultural y de esparcimiento del Gobierno de Corrientes, Tekove3.0, incursionará con amplitud en una propuesta de Juegos Electrónicos, merced a un convenio con la Asociación de Deportes Electrónicos DEVA, entidad profesional en la organización de este tipo de eventos y cuyos principios de funcionamiento coinciden con la propuesta correntina, como es la de promover Competencia, Educación y Desarrollo Social.

Es inminente el lanzamiento del proyecto, que se iniciará con la inscripción para las competencias desde el 1 de octubre y durante quince días, sin pretender reemplazar al deporte tradicional, en tiempos de Pandemia aparece esta opción que está llamada a ser una alternativa más con las características propias de la era digital que se vive.



Tekovepoti que en este tiempo de pandemia se incorporó al mundo virtual a través de su propuesta Tekove3.0, incursionará de manera inminente en un proyecto de competencias deportivas virtuales, el programa que está bajo la conducción del Subsecretario General de la Gobernación Eduardo Pardo, está dando un paso transformador en su propuesta hacia la ciudadanía y así lo explicitaba su responsable: “Tekovepoti, avanza, estamos fortalecidos en el trabajo con la comunidad en sus distintas facetas, la pandemia nos generó nuevos desafíos, que fuimos superando en materia cultural, como con la Cumbia, el Chamamé, el esparcimiento, todo de manera virtual, que dio origen a Teko3.0, desde donde generamos todas las propuestas que hoy están de manera digital a disposición de la ciudadanía. El deporte tradicional con presencia en los barrios era uno de los pilares del programa, ahora no se puede organizar ese tipo de actividades, por ello sin querer reemplazar aquello, nos metemos de lleno en la organización de competencias de deportes virtuales. Para ello generamos la relación con la prestigiosa entidad que organiza los mismos DEVA, y estamos a punto dar un paso trascendental en ese sentido, estamos en la etapa final de la organización, la inscripción para las competencias dará inicio el primero de octubre y durará quince días, por lo que estaremos lanzando la propuesta en unos días con todos los detalles, estamos seguros que se trata de un proyecto transformador e integrador, que esperamos brinde a los correntinos la posibilidad de ser protagonistas de los deportes virtuales”.



Los deportes virtuales son organizados por DEVA, Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina y los mismos abordarán el proyecto con las competencias que vienen desarrollando en el país, tales como Clash Royale, League of Legends y FIFA 20, están destinados a adolescentes, pre adolescentes y Jóvenes, se disputaran a través de las plataformas de los teléfonos, computadoras y Playstation, la condición para participar en las competencias es inscribirse y contar con cualquiera de estas herramientas digitales e internet.



Los participantes se denominan Sports, se trata de competidores amateur, y el programa no solo prevé la competencia deportiva, sino también actividades que promueven los valores de la Buena Competencia, el desarrollo de actividades educativas y de integración, desarrollo social y de prevención de las lesiones y problemáticas que surgen a partir del uso intensivo de las herramientas digitales, en este aspecto se le hace participar a las familias, para que entiendan lo que genera la actividad, que van desde las recomendaciones con el tiempo que hay que dedicarle, la forma de ubicarse para no crearse problemas físicos, las precauciones que hay que tomar entre otras.



Desde el Gobierno y los organizadores de las competencias, entienden que el proyecto más allá de alentar el deporte electrónico, constituye una muy buena herramienta para alejar a los jóvenes de propuestas virtuales destructivas y que apuntan a la pérdida de valores que separan a las personas.