Inicia el pago de sueldos de septiembre a Estatales provinciales

Jueves, 24 de septiembre de 2020

Mientras alista una nueva mejora salarial para los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial, el Gobierno de Corrientes comienza mañana jueves 24 a pagar los haberes de septiembre y acumulará una inversión cercana a los $4.330 millones









Tras anunciar que la Provincia otorgará un nuevo aumento, el gobernador Gustavo Valdés informó a través de su cuenta de tuiter @gustavovaldesok, el comienzo del cronograma de pago salarial de septiembre a partir de este jueves 24, día en el que percibirán sus sueldos los agentes –activos, jubilados y pensionados- con números de documentos terminados en 0 y 1.



El pago continuará el viernes 25, para quienes tienen sus Documento Nacional de Identidad finalizados en 2 y 3. El lunes 28 será el turno para aquellos con DNI terminados en 4 y 5, este tramo estará disponible en los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes desde el sábado 26.



El cronograma sigue el martes 29, para aquellos con documentos terminados en 6 y 7, y finalizará el próximo miércoles 30.







$3.300 millones



En concepto de pago de haberes de septiembre a los agentes de la administración pública provincial, el Gobierno de Corrientes vuelca $3.300 millones.



Para abonar el Plus Unificado de $11.500 por cada agente, la Provincia volcó en la primera quincena del mes unos $870 millones.



Además, en reconocimiento por el trabajo en contexto de pandemia, La Provincia abona un adicional en el marco de las acciones de lucha contra el COVID-19 a trabajadores de los sectores Salud y de Seguridad.







Continúa plus en pandemia



Cabe recordar que los agentes del sector Seguridad (policías y penitenciarios) y aquellos de Salud Pública que presenten servicio en el marco de las acciones de lucha contra el COVID-19, perciben incluido en sus haberes el plus de $10 mil pesos, en carácter de no remunerativo ni bonificable.



El reconocimiento resuelto por el gobernador Valdés y diseñado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas significa una inversión extra cada mes de $160 millones.



Este adicional fue resuelto por la Provincia a modo de reconocimiento económico a aquellos agentes que prestan servicios en el marco de la pandemia.